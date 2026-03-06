Assista ao vídeo

Veja como vão ficar Canal de Camburi e nova passarela após obras

Expectativa é que o projeto de reurbanização da região, entre Jardim da Penha e Praia do Canto, fique pronto até dezembro deste ano

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:37

A Prefeitura de Vitória divulgou imagens mais atualizadas de como vai ficar a primeira etapa do Canal de Camburi, após as obras de reurbanização, previstas para serem concluídas até o fim deste ano. A expectativa é que a segunda fase, que vai até a Ponte da Passagem, tenha o processo de licitação iniciado no primeiro semestre deste ano.

Pelas imagens, é possível ver uma grande esplanada nas proximidades do São José Supermercados, com piso e corrimão semelhantes aos instalados na Orla de São Pedro, e espaços para restaurantes e assentos para contemplar a paisagem.

R$ 250 MILHÕES É O VALOR DO INVESTIMENTO

O vídeo mostra ainda que será feita uma escadaria conectando os píeres que estão sendo construídos sobre a água à calçada da Ponte Ayrton Senna, que liga a Praia do Canto a Jardim da Penha. Desta forma, os moradores dos dois bairros poderão acessar o canal pelas novas escadas.

As novas travessias sobre a água vão até a altura do bairro Santa Luiza, ao lado do Barro Vermelho, onde será construída uma nova passarela de pedestres, conectando os dois bairros a Pontal de Camburi e Jardim da Penha. Hoje, os pedestres só conseguem atravessar de um lado para o outro pela Ayrton Senna ou pela Ponte de Camburi, mais próxima à orla.

De acordo com o secretário de Obras, Gustavo Perin, as obras estão dentro do cronograma e já foi feita a regularização do leito. Agora, além de finalizar os deques sobre a água, os operários vão atuar na finalização da nova passarela, que já teve a fundação concluída.

“Ali tinha um problema de assoreamento. Dava para passar somente em alguns horários com as embarcações devido ao movimento da maré. Começamos a regularização do leito do canal em abril e finalizamos em dezembro. Criamos um canal de navegação com 60 metros de largura por 2 metros de altura. Como teremos vários locais para atracar os barcos, não fazia sentido fazer se tivesse limitação para a navegação”, explica.

A primeira fase de reurbanização vai da Ponte de Camburi até a nova passarela na altura do bairro Santa Luzia. A partir dali, começará a segunda etapa, prevista para ser licitada no primeiro semestre deste ano. Quando concluída, será possível caminhar e pedalar da orla da praia até a Ponte da Passagem por dentro do canal, sem necessariamente precisar entrar nas ruas do bairro.

