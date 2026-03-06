Investimento na saúde

Norte e Noroeste do ES ganham novos centros de radioterapia

Serviços em Linhares e Colatina vão permitir tratamentos sem deslocamento para a Grande Vitória; edital para hospital de 400 leitos deve sair na próxima semana

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:35

Os pacientes oncológicos do Norte e do Noroeste do Espírito Santo passam a contar, a partir desta sexta-feira (6), com tratamento completo de radioterapia na própria região. Antes, muitos precisavam viajar até a Grande Vitória ou Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, para realizar as sessões. A inauguração dos novos centros teve a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do governador Renato Casagrande.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou da entrega dos novos serviços de radioterapia em Colatina Crédito: Fernando Madeira

Os novos serviços foram instalados no Hospital e Maternidade São José, em Colatina, e no Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo o governo, a estrutura faz parte do Novo PAC da Saúde e do programa "Agora Tem Mais Especialistas", que tenta reduzir as filas de espera por exames e procedimentos complexos no interior do Estado. Além da oncologia, foram entregues ambulâncias do Samu/192 e unidades odontológicas móveis para áreas rurais.

Tecnologia de precisão

A radioterapia instalada nas unidades utiliza aceleradores lineares modernos. O equipamento funciona como um "tiro de precisão": um sistema de imagens em tempo real que garante que a radiação atinja apenas o local necessário, preservando os tecidos saudáveis ao redor e reduzindo os efeitos colaterais para o paciente, permitindo uma recuperação mais rápida.

De acordo com Alckmin, o grande diferencial das novas unidades é esse equipamento, que representa uma importante conquista para a saúde pública.

O acelerador linear é fundamental. O ministro Padilha tem trazido os equipamentos mais modernos para o país todo. É uma grande conquista para o SUS Geraldo Alckmin Vice-presidente da República

Fim das longas viagens

O principal impacto para os moradores do interior é o fim do deslocamento constante. Com os novos centros, o ciclo de cuidado — que inclui diagnóstico, quimioterapia e radioterapia — passa a ser realizado integralmente na região. "Isso garante que o paciente faça o tratamento completo perto de onde a família mora", afirmou o ministro Alexandre Padilha, que ainda destacou que a interiorização da tecnologia também ajuda na fixação de médicos especialistas fora da Capital.

Ele anunciou ainda que o governo federal deve entregar, neste primeiro semestre, micro-ônibus e vans para o transporte de pacientes entre os municípios vizinhos aos novos centros.



Futuro e novidades para a saúde no interior

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande anunciou o cronograma para a construção de um novo complexo de saúde em Colatina. O edital para a obra, que prevê um hospital de 400 leitos, deve ser publicado até a próxima terça-feira (10).

A previsão é que a empresa responsável seja selecionada em até quatro meses, com o início das obras previsto para o segundo semestre de 2026. O projeto, estimado para ser concluído em três anos, deve reunir em um só local o hospital, a Farmácia Cidadã, uma policlínica e a superintendência regional de saúde.

Passamos a ter um tratamento completo no Norte do Estado. Isso dará para organizar muito melhor o serviço, atender mais rápido e aproximar o atendimento das pessoas Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

