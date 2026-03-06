Home
Norte e Noroeste do ES ganham novos centros de radioterapia

Serviços em Linhares e Colatina vão permitir tratamentos sem deslocamento para a Grande Vitória; edital para hospital de 400 leitos deve sair na próxima semana

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:35

Os pacientes oncológicos do Norte e do Noroeste do Espírito Santo passam a contar, a partir desta sexta-feira (6), com tratamento completo de radioterapia na própria região. Antes, muitos precisavam viajar até a Grande Vitória ou Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, para realizar as sessões. A inauguração dos novos centros teve a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do governador Renato Casagrande.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou da entrega dos novos serviços de radioterapia em Colatina
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou da entrega dos novos serviços de radioterapia em Colatina Crédito: Fernando Madeira

Os novos serviços foram instalados no Hospital e Maternidade São José, em Colatina, e no Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo o governo, a estrutura faz parte do Novo PAC da Saúde e do programa "Agora Tem Mais Especialistas", que tenta reduzir as filas de espera por exames e procedimentos complexos no interior do Estado. Além da oncologia, foram entregues ambulâncias do Samu/192 e unidades odontológicas móveis para áreas rurais.

Tecnologia de precisão

A radioterapia instalada nas unidades utiliza aceleradores lineares modernos. O equipamento funciona como um "tiro de precisão":  um sistema de imagens em tempo real que garante que a radiação atinja apenas o local necessário, preservando os tecidos saudáveis ao redor e reduzindo os efeitos colaterais para o paciente, permitindo uma recuperação mais rápida.

De acordo com Alckmin, o grande diferencial das novas unidades é esse equipamento, que representa uma importante conquista para a saúde pública.

O acelerador linear é fundamental. O ministro Padilha tem trazido os equipamentos mais modernos para o país todo. É uma grande conquista para o SUS

Geraldo Alckmin

Vice-presidente da República

Fim das longas viagens

O principal impacto para os moradores do interior é o fim do deslocamento constante. Com os novos centros, o ciclo de cuidado — que inclui diagnóstico, quimioterapia e radioterapia — passa a ser realizado integralmente na região. "Isso garante que o paciente faça o tratamento completo perto de onde a família mora", afirmou o ministro Alexandre Padilha, que ainda destacou que a interiorização da tecnologia também ajuda na fixação de médicos especialistas fora da Capital.

Ele anunciou ainda que o governo federal deve entregar, neste primeiro semestre, micro-ônibus e vans para o transporte de pacientes entre os municípios vizinhos aos novos centros.

Futuro e novidades para a saúde no interior 

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande anunciou o cronograma para a construção de um novo complexo de saúde em Colatina. O edital para a obra, que prevê um hospital de 400 leitos, deve ser publicado até a próxima terça-feira (10).

A previsão é que a empresa responsável seja selecionada em até quatro meses, com o início das obras previsto para o segundo semestre de 2026. O projeto, estimado para ser concluído em três anos, deve reunir em um só local o hospital, a Farmácia Cidadã, uma policlínica e a superintendência regional de saúde. 

Passamos a ter um tratamento completo no Norte do Estado. Isso dará para organizar muito melhor o serviço, atender mais rápido e aproximar o atendimento das pessoas

Renato Casagrande

Governador do Espírito Santo

Confira os novos veículos entregues em Colatina para reforçar o atendimento de urgência e a saúde bucal no interior do Estado

