Canal de Camburi vai ter de food park a passarela em Vitória; veja vídeo

Confira o projeto no vídeo abaixo. Prefeitura de Vitória anunciou a reurbanização do Canal de Camburi, margeado pelos bairros Jardim da Penha e Praia do Canto. A iniciativa visa a impulsionar a atividade econômica e turística da região e foi apresentada na noite desta terça-feira (19), no Iate Clube. O investimento previsto é de R$ 250 milhões.

O projeto prevê a instalação de food park, passarela, ambiente comercial para implantação de entretenimento e lazer, nova ponte para pedestres e ciclistas, além da dragagem para aumentar em 1,5 metro a profundidade do canal.

Com uma área aproximada de 30 mil m², a intervenção vai permitir a contemplação da paisagem com um deque contínuo à beira do mar, novos locais de passagem, praças e ciclovias.

Na avaliação da prefeitura, a utilização do espaço pelos moradores contribuirá para tornar o espaço um lugar seguro e, por consequência, impulsionar as atividades econômicas locais, além da valorização imobiliária ao redor.

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"O novo Canal de Camburi será moderno, inclusivo e se tornará o principal ponto turístico do Estado, representando uma verdadeira revolução social", afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos)

"O projeto começa a ser executado hoje à noite, com um investimento de mais de R$ 250 milhões provenientes de recursos próprios, transformando a cidade de Vitória e direcionando-a para o mar. Criaremos ambientes acolhedores, áreas de contemplação com deques, marinas, guarda-corpos, rampas e áreas alagáveis", destaca.

Etapas do projeto

O projeto foi dividido em duas fases. A primeira fase do Canal de Camburi abrange o trecho que vai desde a altura da Rua Alberto Bela Rosa em Pontal de Camburi até a Ponte de Camburi. A segunda etapa vai até a Ponte da Passagem.

Quando pronto, os moradores terão acesso a um ambiente propício para atividades recreativas e comerciais na praça de eventos, além de arquibancada, píer de pesca, food park e ambiente comercial para implantação de estruturas para entretenimento.

Pelas ruas Aleixo Netto e a rua Joaquim Lírio, será o acesso ao ambiente comercial e ao food park, em uma extensão do deque voltada para permanência, dotada de bancos e coberturas estilizadas. Além disso, uma rua de pedestres interligará as duas ruas.

As edificações comerciais deverão ter sua volumetria seguindo o formato da cobertura, contando com um programa de necessidades que inclui banheiros públicos acessíveis, uma área de cozinha e a área social com mesas. Ainda é planejado um rooftop na cobertura, que deverá possuir o acesso por escada e elevador.

Pelo lado do bairro de Pontal de Camburi, que pode ser acessado pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, a praça de eventos ao ar livre contará com uma arborização, garantindo o conforto dos usuários, e uma área coberta, que poderá ser usada por comerciantes de feira livre. A praça tem acesso ao deque e à arquibancada elevada por escada e rampa.

Nova ponte no canal

O projeto prevê também uma nova ponte, na altura da rua Alberto Bela Rosa, proporcionando uma nova rota para pedestres e ciclistas entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza.

Ao longo de toda a orla, estão previstos diversas rampas e deques para acesso a embarcações, potencializando as atividades náuticas.

Nova ponte para pedestres e ciclistas ligando Jardim da Penha à Praia do Canto Crédito: Prefeitura de Vitória

Nova peixaria

Ao fim da rua Moacir Strauch, foi proposta a revitalização da área de pescadores existente, com pavimentação e ligação da mesma ao deque compartilhado, a fim de gerar um maior reconhecimento e acesso. É sugerida a implantação de uma peixaria para valorizar o comércio local. Esta junção com o deque também acontece na conexão com as ruas da Grécia, José Falcão de Oliveira, Serines Pereira Franco, Amaro Severino da Silva e Alberto Bela Rosa.