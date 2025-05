Festa de aniversário

Grávida resgatada em geladeira durante enchente no ES celebra 1 ano da filha

Tema escolhido para a comemoração foi "Arca de Noé"; Elivanda Brandão e o marido Rulian Dias sobreviveram à enchente que atingiu Mimoso do Sul em março de 2024

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:14

Grávida resgatada de enchente dentro de geladeira celebra aniversário de 1 ano da filha Crédito: Reprodução | Redes sociais

Família reunida, bolo, decoração especial... Uma festa de criança com tudo o que se tem direito. O tema escolhido para celebrar o primeiro ano de vida de Maria Cecília também passaria despercebido, se não fosse a história vivida pelos pais, o casal Elivanda de Souza Brandão, de 20 anos, e Rulian Dias, de 21, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.>

O tema escolhido para a comemoração foi "Arca de Noé" e surpreendeu muita gente. Isso porque a família protagonizou uma das imagens mais marcantes da tempestade que atingiu a cidade, em março de 2024, e que deixou várias pessoas mortas.>

Grávida de oito meses, na época Elivanda foi retirada de casa dentro de uma geladeira pelo marido Rulian. A residência tinha sido invadida pela água da enchente e esse foi o meio encontrado por ele para salvar a esposa. A mãe vê semelhanças entre o tema escolhido para a festa e a história vivida da família há um ano.>

É um tema que fala de salvação, né? E eu acho que tem um pouco a ver com a nossa história, com o que a gente viveu. A minha arca foi uma geladeira. [...] A Maria Cecília é a melhor coisa das nossas vidas e a gente agradece muito pela vida dela Elivanda de Souza Brandão Mãe de Maria Cecília

Atualmente, Elivanda e Rulian moram em Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Espírito Santo. O casal escolheu mudar de cidade por causa de uma oportunidade de trabalho e devido ao trauma da chuva.>

>

"É muito difícil pensar que a gente poderia passar por aquilo tudo novamente, não tinha condições de ficar onde a gente estava. [...] A casa estava toda novinha, as coisas da Maia Cecília também... Vocês viram o que aconteceu. Meu sogro já morava em Cachoeiro. Então, a gente resolveu vir", explicou a dona de casa..>

Noite da chuva não vai ser esquecida

“Foi desesperador”, diz grávida resgatada dentro de geladeira em Mimoso do Sul Crédito: Leitor A Gazeta/Diocese Cachoeiro

Na noite do dia 22 de março de 2024, com ajuda da geladeira da mãe de Rulian, o casal conseguiu chegar até um terraço na vizinhança. A água da enchente subiu rápido. Ele não pensou duas vezes em usar eletrodoméstico como uma espécie de bote para tirar a esposa em segurança do local.>

O resgate do Corpo de Bombeiros aconteceu apenas na manhã do dia seguinte, com a ajuda de um bote salva-vidas. Eles ficaram ilhados por horas. "A água subiu muito rápido, não tinha como a gente ficar. Eu temi pela vida da minha filha, pela da minha esposa e pela minha. Eu só escorreguei a geladeira pela janela, abri a porta, coloquei ela dentro e eu fui segurando na beirada e batendo os pés dentro da água. E, graças a Deus, deu tudo certo", lembrou o montador de móveis, Rulian, em entrevista ao G1 ES. >

Pouco mais de um mês depois da enchente, Maria Cecília veio ao mundo, às 23h30 do dia 28 de abril, com saúde, sem complicações, considerada pelos pais um milagre. Atualmente, o casal não pensa em voltar a morar em Mimoso do Sul. Eles voltam à cidade apenas para visitar a família e celebrar a vida, como foi o caso do aniversário da Maria Cecília, que aconteceu no bairro Santo Antônio, na casa da avó da Elivanda.>

Mêsversário com tema inusitado

Grávida resgatada em geladeira em Mimoso do Sul faz 'mesversário' de filha Crédito: Reprodução redes sociais

O primeiro "mêsversário" da Maria Cecília já tinha acontecido com um tema inusitado, tendo o eletrodoméstico como tema. Segundo Elivanda, o tema "A Arca de Noé para celebrar um ano de vida da filha já tinha sido cogitado na época, mas acharam melhor "guardar" para o aniversário.>

No mêsversário, a ideia escolhida foi levada ao pé da letra, com direito a foto dentro da geladeira e a uma frase: "Papai é meu herói, salvou eu e minha mãe". Ainda naquela festa, duas imagens de geladeiras foram colocadas em cima do bolo, junto ao número que marcou a idade e o nome da Maria Cecília. Docinhos e balões também foram utilizados na decoração.>

*Com informações de Ana Elisa Bassi, do G1 ES>

