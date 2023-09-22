Três bairros de Vitória que ficam às margens do Canal de Camburi e da Baía de Vitória vão ganhar novo visual nos próximos anos. A reurbanização das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luiza vai fazer com que os bairros próximos à Ponte da Passagem ganhem novos espaços de lazer e turismo, como guarderia, praças, atracadouro, playground, quadra e outros equipamentos.

O edital para revitalização das orlas foi lançado nesta sexta-feira (22) pela Prefeitura de Vitória e abrange a elaboração do projeto básico, executivo de engenharia e execução das obras de urbanização, com um investimento estimado em pouco mais de R$ 51 milhões. A área de revitalização das três áreas soma 47 mil metros quadrados.

O projeto tem prazo de 24 meses para ser concluído após a assinatura da ordem de serviço e faz parte de um conjunto de ações em andamento na primeira e segunda etapas na região de São Pedro. As obras, orçadas em R$ 96 milhões e R$ 110 milhões, respectivamente, já estão reurbanizando as orlas dos bairros São Pedro, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência. No total, serão cinco quilômetros de intervenções.

"É mais uma ação do programa "Vitória de Frente para o Mar". É uma intervenção que vai abranger as orlas de Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, em um novo conceito em nossa Capital, mudando a realidade dessa comunidade e levando turismo para essa região. São mais de R$ 50 milhões em investimentos, cujo dinheiro já está empenhado", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Your browser does not support the audio element. Orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi vão ganhar áreas de lazer

Entre as mudanças para a área está a criação de uma via carroçável, compartilhada ao longo da orla do bairro Andorinhas, complementando a infraestrutura viária local. Além disso, estão previstas a ampliação do passeio com a instalação de decks, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros. Uma guarderia de barcos será construída sob a ponte, com a implantação de equipamentos de lazer e esportes.

O objetivo principal deste empreendimento é fornecer infraestrutura de qualidade para os moradores da região, melhorando a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, impulsionando o turismo e criando oportunidades de geração de renda. Estabelecimentos como restaurantes, quiosques e pontos de pesca estão entre as alternativas consideradas, segundo a prefeitura.

O que está previsto para a área:

Atracadouro

Rampa para barcos

Guarderia

Skate park

Academia

Playground

Parque canino

Praça

Quadra poliesportiva

Arquibancadas alagáveis