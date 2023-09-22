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Orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi vão ganhar áreas de lazer

O edital para revitalização da região foi lançado nesta sexta-feira (22) pela Prefeitura de Vitória; obras vão custar R$ 51 milhões
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 set 2023 às 19:43

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 19:43

Três bairros de Vitória que ficam às margens do Canal de Camburi e da Baía de Vitória vão ganhar novo visual nos próximos anos. A reurbanização das orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luiza vai fazer com que os bairros próximos à Ponte da Passagem ganhem novos espaços de lazer e turismo, como guarderia, praças, atracadouro, playground, quadra e outros equipamentos.
O edital para revitalização das orlas foi lançado nesta sexta-feira (22) pela Prefeitura de Vitória e abrange a elaboração do projeto básico, executivo de engenharia e execução das obras de urbanização, com um investimento estimado em pouco mais de R$ 51 milhões. A área de revitalização das três áreas soma 47 mil metros quadrados.

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O projeto tem prazo de 24 meses para ser concluído após a assinatura da ordem de serviço e faz parte de um conjunto de ações em andamento na primeira e segunda etapas na região de São Pedro. As obras, orçadas em R$ 96 milhões e R$ 110 milhões, respectivamente, já estão reurbanizando as orlas dos bairros São Pedro, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência. No total, serão cinco quilômetros de intervenções. 
"É mais uma ação do programa "Vitória de Frente para o Mar". É uma intervenção que vai abranger as orlas de Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, em um novo conceito em nossa Capital, mudando a realidade dessa comunidade e levando turismo para essa região. São mais de R$ 50 milhões em investimentos, cujo dinheiro já está empenhado", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Orlas de Andorinhas e Pontal de Camburi vão ganhar áreas de lazer
Entre as mudanças para a área está a criação de uma via carroçável, compartilhada ao longo da orla do bairro Andorinhas, complementando a infraestrutura viária local. Além disso, estão previstas a ampliação do passeio com a instalação de decks, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros. Uma guarderia de barcos será construída sob a ponte, com a implantação de equipamentos de lazer e esportes.
O objetivo principal deste empreendimento é fornecer infraestrutura de qualidade para os moradores da região, melhorando a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, impulsionando o turismo e criando oportunidades de geração de renda. Estabelecimentos como restaurantes, quiosques e pontos de pesca estão entre as alternativas consideradas, segundo a prefeitura. 
O que está previsto para a área:
  • Atracadouro
  • Rampa para barcos
  • Guarderia 
  • Skate park
  • Academia
  • Playground
  • Parque canino
  • Praça 
  • Quadra poliesportiva
  • Arquibancadas alagáveis

Como vai ficar as orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzia

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