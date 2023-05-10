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Vitória

Orla Noroeste: deques em São Pedro devem ficar prontos até o réveillon

Previsão de finalização da primeira etapa da obra de revitalização do projeto é em 2024, segundo a Prefeitura de Vitória
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 mai 2023 às 16:55

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 16:55

A orla da região de São Pedro, em Vitória, está prestes a ganhar um novo visual. Após o início das obras de revitalização da Orla Noroeste há quase um ano, o trecho de 1,16 quilômetro que vai de São Pedro à Ilha das Caieiras já começa a receber os novos deques.
Embora a previsão de finalização dessa primeira etapa das intervenções seja em 2024, a estimativa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é que já no réveillon a população possa aproveitar a orla já com os novos deques.
Construção de deque na orla de São Pedro
Construção de deque na orla de São Pedro Crédito: Gabriel Werneck/PMV
No local, o antigo deque foi demolido e, nesse estágio das obras, estão sendo cravadas estacas para a concretagem e construção de um novo equipamento e arquibancadas. Nesse trecho, serão construídos estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, rampas e atracadouros.
A orla vai contar ainda com deques flutuantes, que alternam a altura de acordo com a maré, visando integração com a Baía de Vitória e manguezal.
Orla Noroeste: deques em São Pedro devem ficar prontos até o réveillon

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A área será beneficiada, ainda, com a construção do Centro de Pescado, anexo ao Museu do Pescador, na Praça do Caboré, além de queimadores de mariscos, área de manutenção de barcos, praça da quadra e Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.
“Essa obra é importante porque gera qualificação urbanística e estamos transformando o ambiente que vai gerar oportunidade de emprego e renda. Com o espaço requalificado teremos um ambiente contemplativo com destaque para o pôr do sol e vivência das famílias”, destacou o prefeito.
O investimento é de R$ 96 milhões com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contempla a reurbanização da região de São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando um trecho de 1,16 km de extensão.
A segunda fase do projeto, que vai de Santo André a Resistência, está prevista para ser licitada até o final do primeiro semestre deste ano.

Obras de deque da orla de São Pedro

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