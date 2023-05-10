A orla da região de São Pedro, em Vitória, está prestes a ganhar um novo visual. Após o início das obras de revitalização da Orla Noroeste há quase um ano, o trecho de 1,16 quilômetro que vai de São Pedro à Ilha das Caieiras já começa a receber os novos deques.

Embora a previsão de finalização dessa primeira etapa das intervenções seja em 2024, a estimativa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é que já no réveillon a população possa aproveitar a orla já com os novos deques.

Construção de deque na orla de São Pedro Crédito: Gabriel Werneck/PMV

A orla vai contar ainda com deques flutuantes, que alternam a altura de acordo com a maré, visando integração com a Baía de Vitória e manguezal.

Your browser does not support the audio element. Orla Noroeste: deques em São Pedro devem ficar prontos até o réveillon

A área será beneficiada, ainda, com a construção do Centro de Pescado, anexo ao Museu do Pescador, na Praça do Caboré, além de queimadores de mariscos, área de manutenção de barcos, praça da quadra e Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.

“Essa obra é importante porque gera qualificação urbanística e estamos transformando o ambiente que vai gerar oportunidade de emprego e renda. Com o espaço requalificado teremos um ambiente contemplativo com destaque para o pôr do sol e vivência das famílias”, destacou o prefeito.

O investimento é de R$ 96 milhões com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contempla a reurbanização da região de São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando um trecho de 1,16 km de extensão.

A segunda fase do projeto, que vai de Santo André a Resistência, está prevista para ser licitada até o final do primeiro semestre deste ano.