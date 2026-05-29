Qualidade de vida no IPS: o que está acontecendo com Vitória?

Embora continue sendo uma cidade com importantes virtudes urbanas, Vitória aparece em posição incompatível com o padrão econômico que exige de seus moradores. Para uma cidade tão cara, esperava-se um desempenho social muito mais elevado.





O IPS é um indicador que vai além da mera aferição de renda e mede o bem-estar efetivo da população. Por isso, avalia outras dimensões como necessidades humanas básicas, captando justamente aquilo que a população sente no cotidiano.





Mais do que um simples número, o IPS traduz algo que a população sente há anos, a percepção gradual de perda da qualidade de vida. O trânsito piorou, o acesso à moradia tornou-se mais difícil (sobretudo pelos números que colocam Vitória como um dos metros quadrados mais caros do país), o custo dos serviços disparou e muitos cidadãos já não enxergam na capital capixaba o mesmo equilíbrio urbano que fez de Vitória uma referência nacional em décadas passadas.





O cenário ganha ainda mais simbolismo quando se lembra que Vitória perdeu para a Serra a posição de município com maior PIB do Espírito Santo, posto historicamente associado à capital.





Evidentemente, isso não significa decadência econômica automática, mas é um indicativo relevante sobre transformações em curso, sobre a necessidade de repensar prioridades. Crescimento econômico precisa caminhar a par do progresso social.