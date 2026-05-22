Aposentadoria especial para agentes de saúde é correção de injustiça

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) integra as ações de Saúde da Família. Costuma-se citar que foi no Ceará, em 1987, quando a experiência dos agentes comunitários de saúde tornou-se uma estratégia ampla e abrangente de saúde pública estruturada.





Em 1994, o Ministério da Saúde reorganizou as políticas públicas de atenção básica, incorporando o Programa de Agentes Comunitários de Saúde ao Programa de Saúde da Família. Antes disso, havia os visitadores sanitários e inspetores de saneamento, responsáveis por controlar surtos de peste bubônica e erradicar a febre amarela no início do século XX.





Sem embargo das conhecidas dificuldades dos serviços de saúde no Brasil, é fato inequívoco e reconhecido internacionalmente que o SUS é referência quando se fala em programas de saúde pública. Parcela significativa desse reconhecimento deve ser associada ao incansável trabalho dos agentes comunitários de saúde.