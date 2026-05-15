Falhas em transporte intermunicipal comprometem direitos das pessoas

Usuários, especialmente em cidades do interior, relatam de forma recorrente a precariedade das condições dos veículos, muitas vezes sem a devida limpeza ou manutenção, além de episódios de superlotação em determinados trechos, com passageiros viajando em pé conforme a demanda.





Todas essas questões, que impactam diretamente a qualidade e a segurança do serviço, podem decorrer da própria ausência de licitação regular, uma vez que diversos contratos permanecem sustentados por sucessivas prorrogações precárias já declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário.





Trata-se de uma omissão administrativa que se arrasta desde 2012, apesar de reiteradas decisões judiciais determinando a regularização do sistema. Nesse contexto, a concentração do setor nas mãos de um pequeno grupo de empresas reduz a concorrência e contribui para a deterioração do serviço, em evidente prejuízo aos consumidores.





O problema ultrapassa a esfera meramente administrativa e alcança o direito fundamental de locomoção, assegurado pela Constituição da República, que também reconhece o transporte como direito social.





Para milhares de capixabas, sobretudo os moradores de regiões afastadas dos grandes centros urbanos, o transporte intermunicipal não representa mera comodidade, mas uma necessidade básica para acesso ao trabalho, à saúde, à educação e a outros serviços essenciais.





A situação é ainda mais grave porque, diferentemente do transporte urbano municipal, o deslocamento intermunicipal frequentemente não conta com alternativas viáveis de mobilidade.





Em trajetos longos, entre cidades e distritos, não é razoável imaginar que trabalhadores, estudantes e pacientes possam recorrer a modais como bicicletas ou deslocamentos a pé.