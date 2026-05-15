Ameaças que rondam a economia capixaba

A economia capixaba tem recebido ótimas notícias – como o grande crescimento na produção de frutas, com destaque para a banana, abacaxi, mamão, cacau, abacate e morango, e as perspectivas de consolidação dos ParkLogs, polos industriais do norte e do sul, que pretendem integrar a logística entre portos e empresas de grande porte –, mas há também nuvens ameaçadoras no horizonte.





Uma delas é a implantação da reforma tributária, que ocorrerá de forma gradativa nos próximos sete anos, e que representará perda substancial de receita do Espírito Santo já que os tributos passarão a ser cobrados no local do consumo e não da produção. A outra é o julgamento que está em curso no STF que decidirá sobre a manutenção ou não do atual critério de distribuição dos royalties sobre a exploração do petróleo.





Com o já decidido fim dos incentivos fiscais, que durante décadas foi o principal vetor de desenvolvimento do Estado, a reforma tributária terá um impacto negativo ainda não quantificado com precisão na nossa economia.