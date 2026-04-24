Os ministros do STF e os abusos de poder

Em sessão no STF, um dos ministros fez ameaças a Vieira por “atacar a instituição” e por consequência “a democracia” já que o relatório era “eleitoreiro” e “aventureiro” buscando “conspurcar o voto do eleitor” e esse voto que seria conspurcado “é antidemocrático”.





Ou seja, a reação dos ministros citados no relatório foi eminentemente política, dando razão a todos que acusam o STF de ter se tornado uma corte meramente política, se afastando cada vez mais da sua missão de ser o guardião da Constituição.





O destempero dos ministros que reagiram ao relatório de Vieira só faz potencializar ainda mais a percepção dos brasileiros de que o STF tem “poder demais” e que são os ministros, e não Alessandro Vieira, que cometem “abuso de poder”.





Aliás, louve-se o equilíbrio de Vieira que, no episódio, afirmou, desde o primeiro momento, que “ameaças e tentativas de constrangimento não irão alterar o curso da história”. Antes mesmo de ser intimado, Vieira já solicitou à PGR o arquivamento da representação que o acusa de abuso de poder.





“Quem trabalha com a lei e a verdade não tem problema em responder qualquer questão”, disse ele, citando decisões do próprio STF que garantem aos parlamentares “imunidade absoluta” por suas opiniões e votos, e impedem a interferência do Judiciário nas manifestações de parlamentares no âmbito de uma CPI.





Resumo da ópera: o episódio escancarou a atual conduta política de ministros do STF que se afastam, cada vez mais, do equilíbrio necessário e do “distanciamento saudável das partes” defendido pelo presidente da corte, Edson Fachin, indispensáveis “para garantir a imparcialidade e a justiça”.







