Cidades do ES batem recorde de frio em 2026; veja temperaturas

Muita gente precisou reforçar o cobertor entre a noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8) no Espírito Santo. Segundo levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 33 cidades capixabas registraram a menor temperatura do ano neste intervalo. Em algumas regiões, os termômetros ficaram abaixo dos 10°C.
Venda Nova do Imigrante foi onde a temperatura caiu mais, chegando a 7,8ºC. Também esfriou bastante em Vargem Alta (8,4ºC), Guaçuí (8,6ºC) e Marechal Floriano (9,7ºC). Na Região Metropolitana, as mínimas foram de 13,8ºC em Vila Velha, 14ºC em Vitória e 15ºC na Serra.
Veja as cidades que registraram frio recorde no ano:
Afonso Cláudio: 10,1°C (em 07/06/2026)
Água Doce do Norte: 14°C (em 08/06/2026)
Alegre: 12°C (em 08/06/2026)
Alto Rio Novo: 11°C (em 07/06/2026)
Apiacá: 12°C (em 07/06/2026)
Aracruz: 14,7°C (em 07/06/2026)
Atílio Vivácqua: 13,2°C (em 08/06/2026)
Castelo: 12,9°C (em 07/06/2026)
Colatina: 13,2°C (em 07/06/2026)
Conceição da Barra: 15,7°C (em 07/06/2026)
Guaçuí: 8,6°C (em 07/06/2026)
Iconha: 14,5°C (em 07/06/2026)
Itaguaçu: 11,2°C (em 07/06/2026)
Jaguaré: 15,3°C (em 07/06/2026)
João Neiva: 14,8°C (em 07/06/2026)
Laranja da Terra: 11°C (em 08/06/2026)
Linhares: 16,5°C (em 07/06/2026)
Marechal Floriano: 9,7°C (em 08/06/2026)
Marilândia: 12,8°C (em 08/06/2026)
Mimoso do Sul: 11,6°C (em 07/06/2026)
Pancas: 13,8°C (em 08/06/2026)
Pedro Canário: 14,9°C (em 07/06/2026)
Piúma: 13,9°C (em 07/06/2026)
Presidente Kennedy: 14,4°C (em 07/06/2026)
Rio Bananal: 13,9°C (em 07/06/2026)
São Mateus: 16,1°C (em 07/06/2026)
São Roque do Canaã: 13,9°C (em 07/06/2026)
Serra: 15°C (em 07/06/2026)
Vargem Alta: 8,4°C (em 07/06/2026)
Venda Nova do Imigrante: 7,8°C (em 07/06/2026)
Vila Pavão: 13,6°C (em 07/06/2026)
Vitória: 14,6°C (em 08/06/2026)
Vila Velha: 13,8°C (em 07/06/2026)
Na região do Caparaó, já conhecida pelo frio devido à grande altitude, visitantes se depararam com uma cachoeira parcialmente congelada em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, na manhã de domingo (7). O gelo também encobriu barracas e grama no Acampamento Casa Queimada.