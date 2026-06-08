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Cidades do ES batem recorde de frio em 2026; veja temperaturas

Mínimas foram registradas entre domingo (7) e segunda-feira (8), aponta levantamento do Incaper

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 16:04

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 jun 2026 às 16:04

Muita gente precisou reforçar o cobertor entre a noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8) no Espírito Santo. Segundo levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 33 cidades capixabas registraram a menor temperatura do ano neste intervalo. Em algumas regiões, os termômetros ficaram abaixo dos 10°C.

Venda Nova do Imigrante foi onde a temperatura caiu mais, chegando a 7,8ºC. Também esfriou bastante em Vargem Alta (8,4ºC), Guaçuí (8,6ºC) e Marechal Floriano (9,7ºC).  Na Região Metropolitana, as mínimas foram de 13,8ºC em Vila Velha, 14ºC em Vitória e 15ºC na Serra.

Veja as cidades que registraram frio recorde no ano:

  • Afonso Cláudio: 10,1°C (em 07/06/2026)

  • Água Doce do Norte: 14°C (em 08/06/2026)

  • Alegre: 12°C (em 08/06/2026)

  • Alto Rio Novo: 11°C (em 07/06/2026)

  • Apiacá: 12°C (em 07/06/2026) 

  • Aracruz: 14,7°C (em 07/06/2026) 

  • Atílio Vivácqua: 13,2°C (em 08/06/2026) 

  • Castelo: 12,9°C (em 07/06/2026) 

  • Colatina: 13,2°C (em 07/06/2026) 

  • Conceição da Barra: 15,7°C (em 07/06/2026) 

  • Guaçuí: 8,6°C (em 07/06/2026) 

  • Iconha: 14,5°C (em 07/06/2026) 

  • Itaguaçu: 11,2°C (em 07/06/2026) 

  • Jaguaré: 15,3°C (em 07/06/2026)

  • João Neiva: 14,8°C (em 07/06/2026) 

  • Laranja da Terra: 11°C (em 08/06/2026) 

  • Linhares:  16,5°C (em 07/06/2026) 

  • Marechal Floriano: 9,7°C (em 08/06/2026)

  • Marilândia: 12,8°C (em 08/06/2026) 

  • Mimoso do Sul: 11,6°C (em 07/06/2026)

  • Pancas: 13,8°C (em 08/06/2026)

  • Pedro Canário: 14,9°C (em 07/06/2026)

  • Piúma: 13,9°C (em 07/06/2026)

  • Presidente Kennedy: 14,4°C (em 07/06/2026) 

  • Rio Bananal: 13,9°C (em 07/06/2026) 

  • São Mateus: 16,1°C (em 07/06/2026) 

  • São Roque do Canaã: 13,9°C (em 07/06/2026) 

  • Serra: 15°C (em 07/06/2026)

  • Vargem Alta: 8,4°C (em 07/06/2026) 

  • Venda Nova do Imigrante: 7,8°C (em 07/06/2026) 

  • Vila Pavão: 13,6°C (em 07/06/2026) 

  • Vitória: 14,6°C (em 08/06/2026) 

  • Vila Velha: 13,8°C (em 07/06/2026)

Na região do Caparaó, já conhecida pelo frio devido à grande altitude, visitantes se depararam com uma cachoeira parcialmente congelada em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, na manhã de domingo (7). O gelo também encobriu barracas e grama no Acampamento Casa Queimada. 

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