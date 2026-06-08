Cidades do ES batem recorde de frio em 2026; veja temperaturas

Muita gente precisou reforçar o cobertor entre a noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8) no Espírito Santo. Segundo levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 33 cidades capixabas registraram a menor temperatura do ano neste intervalo. Em algumas regiões, os termômetros ficaram abaixo dos 10°C.



Venda Nova do Imigrante foi onde a temperatura caiu mais, chegando a 7,8ºC. Também esfriou bastante em Vargem Alta (8,4ºC), Guaçuí (8,6ºC) e Marechal Floriano (9,7ºC). Na Região Metropolitana, as mínimas foram de 13,8ºC em Vila Velha, 14ºC em Vitória e 15ºC na Serra.





Veja as cidades que registraram frio recorde no ano: