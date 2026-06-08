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Que frio!

Temperaturas despencam em cidades do ES; veja as mínimas

Publicado em

08 jun 2026 às 08:20

O primeiro fim de semana de junho de 2026 foi marcado por muito frio nos Estados do Sudeste. Áreas do Espírito Santo registraram menos de 10°C, segundo a empresa de meteorologia Climatempo


De acordo com a empresa, as cinco menores temperaturas registradas no Espírito Santo no último domingo (7) foram:

  • 7,8°C - Venda Nova do Imigrante
  • 10,1°C - Afonso Cláudio
  • 12,0°C - Santa Teresa
  • 13,0°C - Marilândia
  • 13,1°C - Alegre

Conforme a previsão, a segunda semana de junho começa com noites e manhãs frias no Sudeste, mas vai terminar com noites muito menos geladas. Segundo a Climatempo, o enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica que está sobre a região, o aumento da nebulosidade e a volta da chuva vão impedir a queda acentuada da temperatura no período noturno, como aconteceu nos últimos dias.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sul capixaba

Suspeito de atropelar policial troca tiros com a PM em Itapemirim

Publicado em 08/06/2026 às 13:55
Suspeito troca tiros com a polícia no interior de Itapemirim
Confronto foi registrado na localidade de Campo Acima
 Redes sociais

Um homem trocou tiros com a Polícia Militar em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (7). De acordo com os militares, o suspeito já era procurado por envolvimento no atropelamento de um policial durante uma tentativa de abordagem, no último dia 3 de junho.


Ao notar a chegada das viaturas à região de Campo Acima, o homem fugiu em direção a uma área de mata fechada, atrás de um comércio. Durante a perseguição, segundo a PM, ele sacou uma arma e atirou várias vezes contra os agentes, que revidaram. O suspeito conseguiu escapar e não foi localizado. O nome dele não foi divulgado.


Ainda segundo a polícia, a ação foi marcada por um clima de hostilidade por parte de um grupo de moradores, que ofendeu e ameaçou os militares. Algumas pessoas chegaram a recolher cápsulas de munição caídas no chão, afirmando que usariam o material para incriminar a equipe.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime no Norte

Motociclista é encontrado morto a tiros às margens da BR 101 em Sooretama

Publicado em 08/06/2026 às 11:18
Crime aconteceu na altura do km 113
Moto da vítima ficou caída ao lado da BR 101, em Sooretama
 PRF/ES

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta no km 113 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante os trabalhos da perícia foram encontradas no corpo da vítima perfurações provocadas por disparos de arma.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, apesar de a ocorrência ter sido registrada ao lado da pista, não houve impacto no trânsito da região.


A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 

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Acidente aconteceu no bairro Barra Nova, no domingo (7)

Motociclista morre e passageiro fica ferido após colisão em árvore em São Mateus

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista morre e passageiro fica ferido após colisão em árvore em São Mateus

Publicado em 08/06/2026 às 10:34
Acidente aconteceu no bairro Barra Nova, no domingo (7)
Equipes do Samu e da Polícia Militar no local do acidente, ocorrido no bairro Barra Nova. Reprodução | Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu e o passageiro ficou ferido após a moto colidir contra uma árvore no bairro Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, a vítima fatal era um adolescente de 17 anos. O acidente aconteceu após ele perder o controle da direção. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


Outro homem, que estava na garupa da moto, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares. O estado de saúde, o nome e a idade dele não foram informados.


A Polícia Científica foi acionada e o corpo do adolescente foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares

Publicado em 07/06/2026 às 18:43
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares
Homem é encontrado morto em área de pastagem em Linhares Reprodução/Redes sociais

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (7) em uma área de pastagem no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo da vítima caído em uma área de pastagem.

Ainda segundo a PM, a princípio, o homem apresentava lesões na região da cabeça compatíveis com agressões provocadas por objeto contundente, possivelmente pauladas e pedradas. A perícia da Polícia Científica foi acionada. A identidade da vítima e a motivação do crime ainda não foram divulgadas.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Tristeza

Morre segunda vítima de acidente com caminhão que caiu de ponte em Cachoeiro

Publicado em 07/06/2026 às 17:05
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano
Jonas Felipe do Amaral, deixa dois filhos, sendo uma menina de 4 anos e um menino de um ano Arquivo Pessoal

A segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão carregado com areia que caiu de uma ponte sobre o Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na noite deste sábado (6). O jovem, identificado como Jonas Felipe do Amaral, de 25 anos, estava internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 20 de maio, quando ocorreu o acidente na rodovia ES 488, na localidade de Monte Líbano, zona rural do município.


De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 22h40 para recolher o corpo do homem em um hospital localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.


O acidente aconteceu na tarde do dia 20 de maio. O caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na ES 488 e caiu no Rio Itapemirim. Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Já Jonas foi socorrido em estado grave por equipes do Samu/192 e encaminhado para a Santa Casa. 


Jonas deixou dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano e 6 meses. O corpo foi sepultado no fim da tarde deste domingo (07), no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir a esposa, a enteada e filho de 2 anos em Vila Velha

Publicado em 07/06/2026 às 12:48
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Fernando Madeira

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a companheira, de 38 anos, e a enteada, de 19, na madrugada deste domingo (7), no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a mulher desejava a separação, mas, ao saber disso, o homem atingiu a esposa e a filha dela com socos e pontapés. Depois, ainda ameaçou matá-las com uma faca.


O homem ainda jogou o aparelho celular da mulher no chão, que minutos depois pegou fogo e explodiu enquanto os militares observavam o aparelho. A mulher informou também que o companheiro agrediu o filho do casal de dois anos, entortando o braço da criança que foi socorrida pelo Samu.


O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. 


De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por praticar vias de fato, ameaça (2x) e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Preso em flagrante

Briga com faca termina com um homem morto e outro preso em Pancas

Publicado em 07/06/2026 às 11:00

Uma briga com faca terminou com um homem morto e outro preso no bairro Nilton Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome e a idade informados, e o suspeito, identificado como Elias Marcelino dos Passos, de 40 anos, estavam em uma residência quando o crime aconteceu. 


A companheira do suspeito contou à PM que a vítima costumava frequentar a residência do casal. Na noite do crime, a vítima, que estava sentada no muro da casa, pegou uma faca e tentou agredir Elias. O suspeito foi atingido no braço e os dois entraram em luta corporal. Ainda de acordo com a testemunha, Elias conseguiu tomar a faca e, alegando legítima defesa, atingiu a vítima com diversos golpes. Após a briga, a Polícia Militar foi acionada.


A vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. Segundo a perícia, o homem apresentava ferimentos na região do tórax, próximo ao coração, além de lesões na cintura, na região próxima ao braço direito e no rosto.


O suspeito, que também ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, sob escolta policial.


De acordo com a Polícia Civil, Elias foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

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Homem é morto a tiros por criminosos encapuzados em Cachoeiro de Itapemirim

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Suspeitos fugiram

Homem é morto a tiros por criminosos encapuzados em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07/06/2026 às 08:27
Crime aconteceu no bairro Parque Laranjeiras
Luiz Felipe Vigno, de 40 anos, foi atingido por diversos disparos na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo. Montagem | A Gazeta

Um homem de 40 anos, identificado como Luiz Felipe Vigno, foi morto a tiros por três suspeitos encapuzados no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (6). Segundo a Polícia Militar, Luiz foi atingido na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo


Testemunhas contaram à PM que os suspeitos chegaram por uma área de mata e atiraram diversas vezes contra Luiz. Após os disparos, os criminosos fugiram do local.


O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em área de eucalipto

Polícia abre investigação após encontrar ossadas de bois em Aracruz

Publicado em 06/06/2026 às 10:54

A Polícia Civil investiga um caso de descarte de gado morto em uma plantação de eucalipto às margens da ES 010, em Vila do Riacho, em Aracruz, cidade da Região Norte do Espírito Santo. A denúncia foi verificada pelos delegados Leandro Piquet e Leandro Sperandio, que encontraram mais de trinta ossadas de boi no local na sexta-feira (5). No vídeo divulgado (veja acima), Sperandio mostra indícios de que um veículo teria ido ao local para deixar os restos.


"Havia uma pilha de ossos já totalmente decompostos em um ponto, outra pilha em outro local e, mais à frente, três bois em estágio avançado de decomposição. Também encontramos animais que teriam sido descartados há cerca de uma semana. Agora buscamos entender o que era aquilo, porque ninguém descarta cerca de 30 cabeças de gado em um único lugar sem que haja uma explicação para isso", explicou Piquet.

Plantação de eucalipto era área de descarte de ossadas de bois em Aracruz
Plantação de eucalipto era área de descarte de ossadas em Aracruz Montagem/A Gazeta | Divulgação/Polícia Civil

Por fim, Piquet ressaltou que o caso pode configurar crime ambiental devido ao risco de contaminação dos lençóis freáticos, comprometendo a qualidade da água utilizada pela população local. As investigações devem apurar as possibilidades de o local se tratar de um abatedouro clandestino, de furto de carne de gado ou se a área era um ponto de abandono de animais doentes.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mandado de prisão

Suspeito de matar madrasta a tiros é preso em Cachoeiro

Publicado em 06/06/2026 às 08:20
Suspeito de matar madrasta a tiros foi preso em Cachoeiro de Itapemirim
Montagem A Gazeta | Arquivo Pessoal

Um homem suspeito de matar a madrasta a tiros foi preso na noite de sexta-feira (5) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemnirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que Paulo César de Almeida Júnior foi encontrado em frente a um bar e tentou fugir. Ele já tinha mandado de prisão contra si pelo crime e estava acompanhado de um homem que também era procurado por tráfico de drogas. Os dois foram detidos no local e levados para a delegacia.


Paulo César estaria envolvido no assassinato de Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido no dia 15 de maio no mesmo bairro. Ela foin socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, a família da vítima contiu para a TV Gazeta Sul que o suspeito teria cometido o crime a mando da própria mãe. Assim que Flaviana foi atingida, o companheiro dela ainda teria ligado para o filho da mulher e pedido perdão pelo ato de Paulo.


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o suspeito já tinha passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e homicídio.


A Polícia Civil informou que Paulo César, de 26 anos, teve um mandado de prisão por feminicídio cumprido contra ele. O outro suspeito, de 31 anos, foi preso em cumprimento a um mandado por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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