Temperaturas despencam em cidades do ES; veja as mínimas

O primeiro fim de semana de junho de 2026 foi marcado por muito frio nos Estados do Sudeste. Áreas do Espírito Santo registraram menos de 10°C, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
De acordo com a empresa, as cinco menores temperaturas registradas no Espírito Santo no último domingo (7) foram:
- 7,8°C - Venda Nova do Imigrante
- 10,1°C - Afonso Cláudio
- 12,0°C - Santa Teresa
- 13,0°C - Marilândia
- 13,1°C - Alegre
Conforme a previsão, a segunda semana de junho começa com noites e manhãs frias no Sudeste, mas vai terminar com noites muito menos geladas. Segundo a Climatempo, o enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica que está sobre a região, o aumento da nebulosidade e a volta da chuva vão impedir a queda acentuada da temperatura no período noturno, como aconteceu nos últimos dias.