Geada surpreende e encanta visitantes no Caparaó capixaba

As baixas temperaturas registradas na região do Caparaó capixaba proporcionaram uma cena diferente (e aguardada) na manhã deste domingo (7): uma cachoeira parcialmente congelada em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto. O fenômeno foi registrado pelo acadêmico de Odontologia Bruno Protázio durante um passeio com familiares e amigos nas proximidades do Pico da Bandeira.
Morando atualmente em Itaperuna (RJ) para estudar, ele aproveitou o feriado prolongado para visitar a família na região. Segundo ele, o frio intenso motivou a aventura. "Eu vivo em dois extremos. Lá em Itaperuna faz muito calor e aqui está parecendo uma geladeira", brincou.
Bruno contou que ele, o pai, Cristiano Protázio, que é carpinteiro, e o amigo Rafael Mantesso, fotógrafo, decidiram sair de casa antes das 7 horas da manhã para percorrer a trilha. "A gente acordou e estava muito frio. Chamamos um amigo nosso de última hora e ele foi com a gente. Saímos antes das 7h de casa. Moramos perto da portaria do parque e, assim que iniciamos a trilha, já encontramos muita geada pelo caminho", relatou.