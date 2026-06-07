Geada surpreende e encanta visitantes no Caparaó capixaba

Bruno contou que ele, o pai, Cristiano Protázio, que é carpinteiro, e o amigo Rafael Mantesso, fotógrafo, decidiram sair de casa antes das 7 horas da manhã para percorrer a trilha. "A gente acordou e estava muito frio. Chamamos um amigo nosso de última hora e ele foi com a gente. Saímos antes das 7h de casa. Moramos perto da portaria do parque e, assim que iniciamos a trilha, já encontramos muita geada pelo caminho", relatou.