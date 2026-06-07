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A beleza do frio

Geada surpreende e encanta visitantes no Caparaó capixaba

Temperatura de -2°C favoreceu a formação de gelo em uma cachoeira na região de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 15:30

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 jun 2026 às 15:30

As baixas temperaturas registradas na região do Caparaó capixaba proporcionaram uma cena diferente (e aguardada) na manhã deste domingo (7): uma cachoeira parcialmente congelada em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto. O fenômeno foi registrado pelo acadêmico de Odontologia Bruno Protázio durante um passeio com familiares e amigos nas proximidades do Pico da Bandeira.

Morando atualmente em Itaperuna (RJ) para estudar, ele aproveitou o feriado prolongado para visitar a família na região. Segundo ele, o frio intenso motivou a aventura. "Eu vivo em dois extremos. Lá em Itaperuna faz muito calor e aqui está parecendo uma geladeira", brincou.

Bruno contou que ele, o pai, Cristiano Protázio, que é carpinteiro, e o amigo Rafael Mantesso, fotógrafo, decidiram sair de casa antes das 7 horas da manhã para percorrer a trilha. "A gente acordou e estava muito frio. Chamamos um amigo nosso de última hora e ele foi com a gente. Saímos antes das 7h de casa. Moramos perto da portaria do parque e, assim que iniciamos a trilha, já encontramos muita geada pelo caminho", relatou.

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