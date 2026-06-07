Polícia Militar, Ibiraçu e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 20 mil vagas estão abertas em quase 200 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos públicos.





As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) começam nesta segunda-feira (8). A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados podem se inscrever até 8 de julho de 2026.