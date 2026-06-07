Polícia Militar, Ibiraçu e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 20 mil vagas estão abertas em quase 200 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.
As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos públicos.
As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) começam nesta segunda-feira (8). A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. Os interessados podem se inscrever até 8 de julho de 2026.
Em São Paulo, também há certame na Polícia Militar. Nesse caso, são 2.000 vagas para soldado, com salário de R$ 5.482,51. Os candidatos devem ter ensino médio, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,60m (homens) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entre as categorias "B" e "E". As inscrições ficarão abertas de 15 de junho a 21 de agosto.
O concurso do Ministério Público do Espírito Santo entra na reta final de inscrições. O prazo termina na quinta-feira (11). São 60 vagas para o quadro administrativo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.
A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que fica na região noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. Ao todo, são 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas até 26 de junho.
As prefeituras de Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã estão com processos seletivos abertos para a contratação de servidores. Os ganhos passam de R$ 3 mil mensais. O prazo vai depender de cada seleção.
O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) publicou edital de concurso público de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha em 2026. São 400 vagas e os interessados podem se inscrever até 28 de junho.
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