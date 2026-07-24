A nova (e nobre) função do padre capixaba que entrou para a elite mundial da liturgia

Em Roma, o padre Thiago, em sua tese de mestrado, se dedicou a analisar a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX.





A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio.

Thiago Vargas vai substituir o padre Bruno Sá Rangel, que será enviado pela diocese do Sul do Espírito Santo para cursar doutorado em Direito Canônico, com especialização em Jurisprudência Matrimonial, na também prestigiada Pontifícia Universidade Gregoriana, também na capital italiana.