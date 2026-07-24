A nova (e nobre) função do padre capixaba que entrou para a elite mundial da liturgia

Após se tornar mestre em Liturgia pelo conceituado Pontifício Instituto Litúrgico do Ateneu Santo Anselmo, em Roma, uma das instituições de formação mais importantes da Igreja Católica no mundo, o padre Thiago da Silva Vargas vai exercer uma função de prestígio na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, à qual ele está incardinado (vinculado oficialmente).
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O sacerdote, de 47 anos, foi nomeado, pelo bispo dom Luiz Fernando Lisboa, pároco da Paróquia São Pedro-Catedral, função que exercerá a partir de 25 de agosto.
A igreja e/ou paróquia da catedral é geralmente a mais importante de qualquer diocese católica, pois é o local onde o bispo exerce sua “cátedra”, ou seja, a cadeira onde ensina, governa e lidera espiritualmente a diocese.
A TESE DO PADRE
Em Roma, o padre Thiago, em sua tese de mestrado, se dedicou a analisar a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX.
A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio.
Thiago Vargas vai substituir o padre Bruno Sá Rangel, que será enviado pela diocese do Sul do Espírito Santo para cursar doutorado em Direito Canônico, com especialização em Jurisprudência Matrimonial, na também prestigiada Pontifícia Universidade Gregoriana, também na capital italiana.
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