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Coluna Leonel Ximenes

A nova (e nobre) função do padre capixaba que entrou para a elite mundial da liturgia

Sacerdote de Cachoeiro de Itapemirim acaba de voltar de Roma, onde defendeu tese de mestrado

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 16:51

Públicado em 

24 jul 2026 às 16:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Padre Thiago pesquisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II
Padre Thiago pesquisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II Diocese de Cachoeiro

Após se tornar mestre em Liturgia pelo conceituado Pontifício Instituto Litúrgico do Ateneu Santo Anselmo, em Roma, uma das instituições de formação mais importantes da Igreja Católica no mundo, o padre Thiago da Silva Vargas vai exercer uma função de prestígio na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, à qual ele está incardinado (vinculado oficialmente).


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O sacerdote, de 47 anos, foi nomeado, pelo bispo dom Luiz Fernando Lisboa, pároco da Paróquia São Pedro-Catedral, função que exercerá a partir de 25 de agosto.

O comunicado de nomeação da Diocese de Cachoeiro
O comunicado de nomeação da Diocese de Cachoeiro Instagram

A igreja e/ou paróquia da catedral é geralmente a mais importante de qualquer diocese católica, pois é o local onde o bispo exerce sua “cátedra”, ou seja, a cadeira onde ensina, governa e lidera espiritualmente a diocese.

A TESE DO PADRE

Em Roma, o padre Thiago, em sua tese de mestrado, se dedicou a analisar a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX. 


A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio.  

Thiago Vargas vai substituir o padre Bruno Sá Rangel, que será enviado pela diocese do Sul do Espírito Santo para cursar doutorado em Direito Canônico, com especialização em Jurisprudência Matrimonial, na também prestigiada Pontifícia Universidade Gregoriana, também na capital italiana.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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