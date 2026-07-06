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Coluna Leonel Ximenes

Morre, aos 67 anos de idade, ex-vereador de Vila Velha

Prefeitura e Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 12:54

Públicado em 

06 jul 2026 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Filiado ao PP, Aerton Vieira era uma liderança ativa na Barra do Jucu
Filiado ao PP, Aerton Vieira era uma liderança ativa na Barra do Jucu Instagram

Morreu neste domingo (5), aos 67 anos de idade, em sua casa, na Barra do Jucu, o ex-vereador de Vila Velha Aerton Vieira dos Santos, que atuou na Câmara na legislatura 1989-1992. A Prefeitura e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias.


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Segundo a coluna apurou, o ex-vereador estava tratando um Linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático que se origina nos linfócitos (células de defesa).


 Filiado ao PP, partido pelo qual se candidatou a deputado estadual em 2018, Aerton era uma liderança ativa na Barra do Jucu, bairro que morava e amava.


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Seu velório começou às 9h, na Rua Vasco Coutinho, 908, na Barra do Jucu, e o sepultamento ocorrerá às 16h desta segunda-feira (6) no cemitério do bairro.


“Uma das principais contribuições do parlamentar foi a de atuar como relator da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, documento promulgado em 1990 que representa um dos pilares da organização política, administrativa e jurídica da cidade”, escreveu a Prefeitura de Vila Velha em seu site.


A Câmara de Vila Velha também manifestou seu voto de pesar, nas redes sociais, pela morte de Aerton Vieira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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