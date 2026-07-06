Morre, aos 67 anos de idade, ex-vereador de Vila Velha

Morreu neste domingo (5), aos 67 anos de idade, em sua casa, na Barra do Jucu, o ex-vereador de Vila Velha Aerton Vieira dos Santos, que atuou na Câmara na legislatura 1989-1992. A Prefeitura e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias.
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Segundo a coluna apurou, o ex-vereador estava tratando um Linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático que se origina nos linfócitos (células de defesa).
Filiado ao PP, partido pelo qual se candidatou a deputado estadual em 2018, Aerton era uma liderança ativa na Barra do Jucu, bairro que morava e amava.
Seu velório começou às 9h, na Rua Vasco Coutinho, 908, na Barra do Jucu, e o sepultamento ocorrerá às 16h desta segunda-feira (6) no cemitério do bairro.
“Uma das principais contribuições do parlamentar foi a de atuar como relator da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, documento promulgado em 1990 que representa um dos pilares da organização política, administrativa e jurídica da cidade”, escreveu a Prefeitura de Vila Velha em seu site.
A Câmara de Vila Velha também manifestou seu voto de pesar, nas redes sociais, pela morte de Aerton Vieira.
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