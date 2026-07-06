Morre, aos 67 anos de idade, ex-vereador de Vila Velha

Morreu neste domingo (5), aos 67 anos de idade, em sua casa, na Barra do Jucu, o ex-vereador de Vila Velha Aerton Vieira dos Santos, que atuou na Câmara na legislatura 1989-1992. A Prefeitura e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias.





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Segundo a coluna apurou, o ex-vereador estava tratando um Linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático que se origina nos linfócitos (células de defesa).





Filiado ao PP, partido pelo qual se candidatou a deputado estadual em 2018, Aerton era uma liderança ativa na Barra do Jucu, bairro que morava e amava.



