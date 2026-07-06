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Cozinha caseira

Cardápio saudável: 5 receitas leves e proteicas para o almoço da semana

Veja como preparar opções nutritivas e deliciosas para incluir na rotina diária
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 13:55

Frango grelhado com abobrinha (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Frango grelhado com abobrinha Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
Planejar o almoço da semana é uma forma prática de manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. Com preparos simples e ingredientes nutritivos, é possível montar refeições leves, ricas em proteínas e que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
Essenciais para a manutenção da massa muscular e para o aumento da saciedade, as proteínas ganham ainda mais força quando combinadas a legumes, verduras e outros alimentos naturais. O resultado são refeições mais completas, saudáveis e saborosas no dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas leves e proteicas para o almoço da semana!

1. Frango grelhado com abobrinha

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em tiras
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos médios
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com alho, páprica, cúrcuma, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio-alto. Acrescente as tiras de frango aos poucos para dourarem por igual. Refogue por cerca de 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem bem douradas e cozidas por completo. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e coloque os cubos de abobrinha. Cozinhe em fogo médio, mexendo apenas de vez em quando, para os pedaços ficarem dourados por fora e macios por dentro, sem desmanchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte o frango para a frigideira, misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos para incorporar os sabores. Finalize com cebolinha e sirva.

2. Tilápia assada

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, alho, 1 colher de sopa de azeite, orégano, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que todos os filés fiquem envolvidos pelos temperos e deixe descansar por 15 a 20 minutos. Unte uma assadeira com o restante do azeite e disponha os filés lado a lado. Polvilhe o cheiro-verde sobre o peixe e regue com o restante do tempero que ficou no recipiente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a tilápia esteja completamente cozida e comece a dourar levemente nas bordas. Retire do forno e sirva.

3. Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 250 g de atum sólido ao natural desfiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1/2 cebola-roxa fatiada
  • 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o grão-de-bico e acrescente o atum desfiado. Adicione a cenoura, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Misture delicadamente. Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture novamente para envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir, para que os sabores se incorporem. Sirva em seguida.
Sopa de lentilha com legumes (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Sopa de lentilha com legumes Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

4. Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 berinjela cortada em cubos pequenos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1,5 l de caldo de legumes
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Junte a cenoura, o salsão e a berinjela e refogue por aproximadamente 5 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes comecem a amolecer. Adicione os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e a folha de louro. Misture bem e cozinhe por cerca de 3 minutos para apurar os temperos.
Acrescente a lentilha e despeje o caldo de legumes. Quando levantar fervura, reduza o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a lentilha esteja macia e o caldo levemente encorpado. Retire a folha de louro, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva quente.

5. Panqueca de espinafre recheada com frango e ricota

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 200 g de ricota esfarelada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue até dourar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o cheiro-verde e misture até obter um recheio uniforme. Reserve.
Massa
No liquidificador, coloque o espinafre, os ovos, o leite, a farinha de aveia, o azeite e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Unte levemente uma frigideira antiaderente com azeite e aqueça em fogo médio. Despeje uma concha da massa e espalhe-a por toda a superfície da frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até que as bordas comecem a se soltar. Vire a panqueca com o auxílio de uma espátula e cozinhe por mais 1 minuto. Repita o processo até terminar a massa.
Montagem
Distribua uma porção do recheio sobre cada disco de panqueca e enrole delicadamente. Disponha as panquecas em um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos apenas para aquecer o recheio e deixá-las ainda mais saborosas. Sirva em seguida.

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