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Dia a dia

Almoço saudável: 5 receitas com fígado ricas em ferro para incluir na dieta

Veja como preparar opções práticas, saborosas e nutritivas para compor o cardápio
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Julho de 2026 às 13:55

Fígado bovino ao alho (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock)
Fígado bovino ao alho Crédito: Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock
O fígado é um dos alimentos mais completos e acessíveis da dieta brasileira. Ele concentra altas quantidades de ferro, vitaminas do complexo B, vitamina A e proteínas importantes para o organismo, ajudando na energia, na imunidade e na saúde de forma geral. Além disso, pode ser combinado com outros ingredientes que ajudam a suavizar seu sabor característico e a tornar o preparo mais agradável a diferentes paladares.
A seguir, confira 5 receitas com fígado ricas em ferro para incluir na dieta!

1. Fígado bovino ao alho

Ingredientes

  • 500 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 3 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pimenta dedo-de-moça fatiada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada grosseiramente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o fígado com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em seguida, aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira em fogo médio e doure o alho. Acrescente a pimenta dedo-de-moça e refogue rapidamente. Adicione o fígado e cozinhe em fogo alto por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente para dourar todos os lados sem ressecar a carne. Desligue o fogo, misture a cebolinha e sirva em seguida.

2. Fígado de frango assado com legumes

Ingredientes

  • 500 g de fígado de frango
  • 3 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 4 ramos de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o alho, o suco de limão, 2 colheres de sopa de azeite, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Em uma assadeira, disponha a cebola, a batata, a cenoura e a abobrinha. Regue com o azeite restante e tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o fígado sobre os legumes, acrescente os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, mexendo delicadamente na metade do tempo para que todos os ingredientes dourem por igual. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Fígado suíno com pimentões

Ingredientes

  • 500 g de fígado suíno cortado em tiras
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o fígado suíno com o suco de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite com a manteiga em fogo médio e doure o fígado por cerca de 5 minutos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e os pimentões até ficarem macios, mas ainda levemente crocantes. Volte o fígado para a frigideira, misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos. Finalize com a salsa e sirva em seguida.
Fígado bovino empanado (Imagem: Yaroshenko Maryna | Shutterstock)
Fígado bovino empanado Crédito: Imagem: Yaroshenko Maryna | Shutterstock

4. Fígado bovino empanado

Ingredientes

  • 500 g de fígado bovino cortado em bifes finos
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 1 ovo batido
  • 1 fio de azeite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Passe os bifes no ovo batido e, em seguida, na farinha de trigo, cobrindo-os levemente e retirando o excesso. Disponha os bifes em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno, salpique o gergelim e a salsa por cima e sirva em seguida.

5. Almôndegas de fígado de frango

Ingredientes

  • 400 g de fígado de frango moído
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1/2 cebola ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fígado de frango moído com o ovo, a aveia, a cebola, o alho, a mostarda, o cheiro-verde, o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para que a aveia absorva parte da umidade. Com as mãos levemente untadas com azeite, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha-as em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando-as na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.

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