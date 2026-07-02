Almoço saudável: 5 receitas com fígado ricas em ferro para incluir na dieta

Fígado bovino ao alho Crédito: Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock

fígado é um dos alimentos mais completos e acessíveis da dieta brasileira. Ele concentra altas quantidades de ferro, é um dos alimentos mais completos e acessíveis da dieta brasileira. Ele concentra altas quantidades de ferro, vitaminas do complexo B , vitamina A e proteínas importantes para o organismo, ajudando na energia, na imunidade e na saúde de forma geral. Além disso, pode ser combinado com outros ingredientes que ajudam a suavizar seu sabor característico e a tornar o preparo mais agradável a diferentes paladares.

A seguir, confira 5 receitas com fígado ricas em ferro para incluir na dieta!

1. Fígado bovino ao alho

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em tiras

3 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 pimenta dedo-de-moça fatiada

2 colheres de sopa de cebolinha picada grosseiramente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o fígado com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em seguida, aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira em fogo médio e doure o alho. Acrescente a pimenta dedo-de-moça e refogue rapidamente. Adicione o fígado e cozinhe em fogo alto por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente para dourar todos os lados sem ressecar a carne. Desligue o fogo, misture a cebolinha e sirva em seguida.

2. Fígado de frango assado com legumes

Ingredientes

500 g de fígado de frango

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

2 batatas cortadas em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

1 cebola cortada em pétalas

4 ramos de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o alho, o suco de limão, 2 colheres de sopa de azeite, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Em uma assadeira, disponha a cebola, a batata, a cenoura e a abobrinha. Regue com o azeite restante e tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o fígado sobre os legumes, acrescente os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, mexendo delicadamente na metade do tempo para que todos os ingredientes dourem por igual. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Fígado suíno com pimentões

Ingredientes

500 g de fígado suíno cortado em tiras

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola cortada em pétalas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 colher de chá de páprica defumada

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o fígado suíno com o suco de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite com a manteiga em fogo médio e doure o fígado por cerca de 5 minutos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e os pimentões até ficarem macios, mas ainda levemente crocantes. Volte o fígado para a frigideira, misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

Fígado bovino empanado Crédito: Imagem: Yaroshenko Maryna | Shutterstock

4. Fígado bovino empanado

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em bifes finos

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 ovo batido

1 fio de azeite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Passe os bifes no ovo batido e, em seguida, na farinha de trigo, cobrindo-os levemente e retirando o excesso. Disponha os bifes em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno, salpique o gergelim e a salsa por cima e sirva em seguida.

5. Almôndegas de fígado de frango

Ingredientes

400 g de fígado de frango moído

1 ovo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de mostarda

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de orégano

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo