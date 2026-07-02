5 sinais de que sua empresa precisa de um conselho

O conselho amplia perspectivas da empresa, questiona premissas, traz experiências complementares e reduz a probabilidade de erros que custam caro Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

A governança corporativa deixou de ser uma prática restrita às grandes companhias e passou a fazer parte da estratégia de empresas de médio porte que buscam crescer com mais segurança. Em um cenário de juros elevados, crédito mais seletivo e pressão crescente por eficiência, empresários têm antecipado a criação de conselhos consultivos para reduzir erros estratégicos, organizar a tomada de decisões e fortalecer a gestão financeira.

Com a Selic em 14,75%, decisões equivocadas passaram a ter impacto ainda maior sobre investimentos, expansão e liquidez. Ao mesmo tempo, empresas enfrentam maior rigor na concessão de crédito e cobrança crescente por previsibilidade financeira.

Para Farias Souza, administrador de empresas, CEO e fundador da Board Academy, edtech especializada na formação e certificação de conselheiros, executivos e empresários, além do desenvolvimento de estruturas de governança corporativa para empresas em fase de crescimento, a mudança reflete uma transformação no perfil das organizações brasileiras.

“Durante muito tempo, o empresário conseguiu compensar falhas de gestão com crescimento de mercado. Hoje isso ficou mais difícil. O dinheiro está mais caro, os riscos aumentaram e cada decisão passou a ter um peso maior sobre os resultados. É nesse contexto que os conselhos ganham relevância “, afirma.

O movimento acompanha uma tendência observada em empresas familiares e negócios em expansão. Estudos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da KPMG mostram que mecanismos formais de governança vêm sendo adotados cada vez mais cedo, impulsionados por processos de sucessão, profissionalização da gestão, expansão dos negócios e preparação para futuras captações de recursos.

Por que empresas estão criando conselhos mais cedo?

À medida que a empresa cresce, aumentam também as decisões relacionadas à expansão, investimentos, contratação de executivos, sucessão e gestão financeira. Em muitas organizações, porém, essas definições continuam concentradas exclusivamente no fundador.

Segundo estudo da McKinsey & Company, empresas com processos estruturados de tomada de decisão podem elevar a eficiência operacional em até 20%. Já análises da Deloitte apontam que organizações com governança mais madura apresentam maior previsibilidade financeira, melhor gestão de riscos e maior capacidade de adaptação diante de mudanças de mercado .

Na avaliação de Farias Souza, a principal contribuição de um conselho está justamente na melhoria da qualidade das decisões. “Quando a empresa depende apenas da visão do dono, ela cria um limite para o próprio crescimento. O conselho amplia perspectivas, questiona premissas, traz experiências complementares e reduz a probabilidade de erros que custam caro”, afirma.

Além dos ganhos internos, a governança também influencia a percepção de bancos, investidores e parceiros estratégicos. Estruturas mais organizadas costumam transmitir maior confiança sobre a capacidade de execução e gestão dos recursos da companhia.

Em uma empresa, o conselho é uma ferramenta de prevenção, não apenas de correção Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Sinais de que sua empresa precisa de um conselho

Embora não exista um faturamento mínimo para implementar um conselho consultivo, alguns sinais indicam que a empresa atingiu um nível de complexidade que exige uma estrutura mais robusta de tomada de decisão.

O primeiro deles é quando o faturamento cresce, mas a geração de caixa não acompanha o mesmo ritmo.

Outro alerta surge quando praticamente todas as decisões relevantes continuam dependendo da aprovação do fundador, gerando lentidão e sobrecarga.

A ausência de indicadores confiáveis para orientar investimentos e prioridades estratégicas também costuma revelar fragilidades na gestão.

Há ainda situações em que o crescimento passa a gerar mais problemas operacionais do que resultados financeiros, comprometendo eficiência e rentabilidade.

Por fim, quando o empresário dedica a maior parte do tempo a resolver urgências e apagar incêndios, em vez de discutir estratégia e expansão, o modelo de gestão normalmente já demonstra sinais de esgotamento.

“Muitas empresas procuram governança quando a crise já apareceu. O ideal é fazer esse movimento antes. O conselho é uma ferramenta de prevenção, não apenas de correção”, diz Farias Souza.

Como começar sem transformar a gestão em burocracia

Um dos equívocos mais comuns entre empresários é associar governança ao excesso de regras. Na prática, a implementação pode começar de forma simples e adaptada ao estágio de maturidade da empresa.

O primeiro passo é definir qual problema o conselho ajudará a resolver. Dependendo do momento do negócio, o foco pode estar na expansão, sucessão, profissionalização da gestão, melhoria dos resultados financeiros ou preparação para novos ciclos de crescimento.

A escolha dos conselheiros também é decisiva. O ideal é reunir profissionais com experiências complementares em áreas como finanças, estratégia, mercado, operações e gestão empresarial.

Outro ponto importante é estabelecer uma rotina de reuniões, com pautas objetivas, indicadores claros e acompanhamento das decisões tomadas. Também é fundamental separar governança da operação. Enquanto os executivos conduzem a gestão do dia a dia, o conselho atua como instância de orientação estratégica, análise crítica e acompanhamento dos resultados.

“O conselho não existe para administrar a empresa. Ele existe para melhorar a qualidade das decisões. Quando isso acontece, os ganhos aparecem em eficiência, previsibilidade e capacidade de crescimento sustentável”, afirma Farias Souza.

A criação de um conselho deixou de ser uma etapa reservada às grandes corporações ou às empresas que pretendem receber investimentos. Para negócios em crescimento, a governança vem sendo utilizada como uma ferramenta para organizar decisões, reduzir riscos e preparar a empresa para novos ciclos de expansão.

Segundo Farias Souza, o mais importante é não esperar que os problemas apareçam para estruturar esse processo. “Governança não serve para resolver crises, mas para evitá-las. Quanto antes a empresa amadurece sua forma de decidir, maiores são as chances de crescer de maneira consistente e sustentável”, conclui.