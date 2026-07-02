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Convivência e cultura

Caçarola Bistrot e vinhos Perrito unem forças e criam projeto que leva gastronomia e música às ruas do Barro Vermelho e de Santa Luiza

Apoiada pela associação de moradores dos dois bairros, a "Fête de la Musique" foi o start desse movimento que aposta na ocupação das ruas para fortalecer o comércio e a vida nos dois bairros

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 15:44

Públicado em 

02 jul 2026 às 15:44
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

O almoço contou com saxofonista e DJ tocando na calçada, bailarinos e um menu degustação com pratos franceses Crédito: RF Comunicação

Transformar calçadas em espaços de convivência e criar experiências capazes de movimentar o comércio local. Esse é o conceito por trás de um movimento que começa a ganhar força nos bairros Barro Vermelho e Santa Luiza, em Vitória. Um almoço musical idealizado pela empresária e chef Bia Delmaestro - e inspirado na Fête de la Musique (festival de música francesa) - foi o pontapé desse movimento que tem adesão da associação de moradores dos dois bairros. A ideia é unir forças para levar música, gastronomia e cultura para as ruas, com o objetivo de estimular a circulação de pessoas, fortalecer os negócios da região e consolidar um novo calendário de eventos urbanos.


O almoço, um menu degustação harmonizado com vinhos, foi realizado no último dia 21 de junho no Caçarola Bistrot em parceria com a Perrito, marca de vinhos do Wine Hunter Vicente Jorge. A iniciativa transformou a hora do almoço de domingo em uma experiência ao ar livre com flash mob, DJ, saxofonista, bailarinos e um cardápio inspirado na gastronomia francesa. O evento reuniu moradores e visitantes em torno da proposta de ocupar os espaços públicos de forma segura e integrada.


Para o presidente da Associação de Moradores do Barro Vermelho e Santa Luiza, Victor Baião, o projeto vai além de uma ação cultural e representa uma estratégia para revitalizar a vida nos bairros. "A ocupação dos espaços públicos pelas famílias é uma das nossas principais bandeiras. O que vimos foi uma resposta muito positiva da comunidade, que abraçou a iniciativa. Nossa intenção é ampliar o projeto, atrair novos parceiros e transformar essa celebração em eventos permanentes do calendário da cidade."


Bia Delmaestro, idealizadora da ação e sócia do Caçarola Bistrot, que fica no Barro Vermelho, acredita que o movimento pode envolver cada vez mais empresas da região.

Edilene Chieppe, Karla Toríbio Pimenta, Larissa Tantan e Bia Delmaestro
Edilene Chieppe, Karla Toríbio Pimenta, Larissa Tantan e Bia Delmaestro Crédito: RF Comunicação

 "Nossa ideia sempre foi criar uma experiência que conectasse gastronomia, música e convivência. O Barro Vermelho tem uma forte identidade cultural e queremos que outros estabelecimentos também participem das próximas edições, transformando a rua em um espaço de encontro para moradores e visitantes."

Bia Delmaestro, idealizadora do projeto e sócia do Caçarola Bistrot


A iniciativa acompanha uma tendência observada em diversas cidades, em que ações colaborativas entre empresas, instituições e comunidade passam a ser utilizadas como ferramenta de desenvolvimento econômico, valorização dos bairros e fortalecimento do comércio de rua. Mais do que atrair consumidores para um estabelecimento, o objetivo é criar destinos urbanos capazes de beneficiar todo o entorno.

Fête de la Musique, festival de música, realizado no Caçarola Bistrô, no Barro Vermelho
Inspirado em um festival de música celebrado na França, o evento levou moradores e clientes do Caçarola para as ruas do Barro Vermelho  Mônica Zorzanelli

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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