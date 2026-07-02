Caçarola Bistrot e vinhos Perrito unem forças e criam projeto que leva gastronomia e música às ruas do Barro Vermelho e de Santa Luiza

Transformar calçadas em espaços de convivência e criar experiências capazes de movimentar o comércio local. Esse é o conceito por trás de um movimento que começa a ganhar força nos bairros Barro Vermelho e Santa Luiza, em Vitória. Um almoço musical idealizado pela empresária e chef Bia Delmaestro - e inspirado na Fête de la Musique (festival de música francesa) - foi o pontapé desse movimento que tem adesão da associação de moradores dos dois bairros. A ideia é unir forças para levar música, gastronomia e cultura para as ruas, com o objetivo de estimular a circulação de pessoas, fortalecer os negócios da região e consolidar um novo calendário de eventos urbanos.





O almoço, um menu degustação harmonizado com vinhos, foi realizado no último dia 21 de junho no Caçarola Bistrot em parceria com a Perrito, marca de vinhos do Wine Hunter Vicente Jorge. A iniciativa transformou a hora do almoço de domingo em uma experiência ao ar livre com flash mob, DJ, saxofonista, bailarinos e um cardápio inspirado na gastronomia francesa. O evento reuniu moradores e visitantes em torno da proposta de ocupar os espaços públicos de forma segura e integrada.





Para o presidente da Associação de Moradores do Barro Vermelho e Santa Luiza, Victor Baião, o projeto vai além de uma ação cultural e representa uma estratégia para revitalizar a vida nos bairros. "A ocupação dos espaços públicos pelas famílias é uma das nossas principais bandeiras. O que vimos foi uma resposta muito positiva da comunidade, que abraçou a iniciativa. Nossa intenção é ampliar o projeto, atrair novos parceiros e transformar essa celebração em eventos permanentes do calendário da cidade."





Bia Delmaestro, idealizadora da ação e sócia do Caçarola Bistrot, que fica no Barro Vermelho, acredita que o movimento pode envolver cada vez mais empresas da região.