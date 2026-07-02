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Coluna Abdo Filho

Cedisa inaugura fábrica de R$ 120 milhões e vai dobrar de tamanho

A Cedisa é uma das maiores fabricantes de produtos de aço do Espírito Santo, com atuação em todo o Brasil. A companhia foi fundada, em 1975, pelos Dalla Bernardina e segue sendo tocada pela família

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 16:50

Públicado em 

02 jul 2026 às 16:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Cedisa inaugurou a sua nova fábrica, em Calogi, na Serra Abdo Filho

A Cedisa, uma das maiores fabricantes de produtos de aço do Espírito Santo, com atuação em todo o Brasil, inaugurou, nesta quinta-feira (02), a sua nova fábrica, em Calogi, Serra. Um investimento de R$ 120 milhões que vai permitir que o empreendimento da família Dalla Bernardina fundado, em 1975, em Colatina, dobre de tamanho nos próximos cinco anos. A nova operação substituiu a antiga unidade de Carapina que, mesmo após várias ampliações, estava no limite da capacidade.

"Estamos vivendo um dia histórico para a nossa empresa. A nova fábrica é mais ampla, moderna, eficiente e segura. Nos dá condições para dobrar o faturamento nos próximos cinco anos", explicou Fernando Dalla Bernardina, diretor-executivo da Cedisa. "Vendemos grande parte da nossa produção para empresas de construção, estamos enxergando uma ampliação da economia nos próximos anos, com demanda maior por parte de mercado imobiliário, comércio, indústria e infraestrutura".

Rafael Dalla Bernardina, diretor de Operações da Cedisa, disse que a nova estrutura é considerada um novo ponto de partida para a empresa que acaba de completar 50 anos. "Em Carapina, beneficiávamos 500 toneladas de aço por dia. Hoje, no novo espaço, já fizemos 700 toneladas por dia e chegaremos a 1 mil. Nossa fábrica está em uma área de 30 mil metros quadrados e vai chegar aos 50 mil metros quadrados".

A Cedisa, além da fábrica de Calogi, possui duas outras unidades fabris, Civit e Volta Redonda, e oito pontos de comercialização espalhados pelo país. O grupo comprou, em 2024, uma área de 127 mil m² em Barra do Riacho, Aracruz, perto do hub portuário e industrial do município. A família estuda o que será feito no local. Uma nova fábrica e galpões logísticos (ou os dois) estão na lista de opções.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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