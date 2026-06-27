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Coluna Abdo Filho

Cooperativa de Domingos Martins inaugura fábrica de pescados e mira Rio e SP

O investimento de R$ 12 milhões vai ampliar a capacidade de produção de filés e industrializados a partir da tilápia, peixe largamente produzido em cativeiros da região

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

27 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Coopram, de Domingos Martins, é a responsável pela unidade de beneficiamento Divulgação/Coopram

A Coopram (Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins) inaugura, no dia 4 de julho, uma unidade de beneficiamento de pescados no distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins. O investimento de R$ 12 milhões vai ampliar a capacidade de produção de filés e industrializados a partir da tilápia, peixe largamente produzido em cativeiros da região. O objetivo, além de agregar valor, é ampliar presença no varejo do Espírito Santo e, mais para frente, chegar a Rio de Janeiro e São Paulo.

“Nossa prioridade é ampliar a presença dentro do Espírito Santo. Já estamos negociando com grandes redes varejistas e pretendemos colocar nossos produtos nos supermercados de todo o Estado. Até então a nossa atual estrutura não permitia acessar esses grandes mercados. Depois disso, vamos expandir para mercados como São Paulo e Rio de Janeiro”, explicou Darli José Schaefer, presidente da Coopram.

Hoje, a cooperativa processa duas toneladas de peixe por dia. Com a nova unidade na plena capacidade, serão 20 toneladas por dia. Construída em uma área de aproximadamente 44 mil metros quadrados, a nova unidade conta com planta industrial moderna, equipamentos de processamento de última geração e sistema automatizado de filetagem. Um sistema de energia solar foi instalado para contribuir no funcionamento do empreendimento. A estrutura foi projetada para garantir maior produtividade, padronização dos cortes e redução das perdas durante o processamento. Além dos filés de tilápia, a unidade permitirá ampliar a fabricação de produtos com maior valor agregado, como hambúrgueres, quibes, bolinhos e outros derivados do pescado.

“O produtor vinha trabalhando com a dúvida de investir e produzir sem saber se teria para quem vender ou se receberia pelo seu produto. Com essa unidade, a cooperativa fecha um ciclo dentro da piscicultura. Além de fornecer os insumos necessários para a produção, queremos garantir a compra de toda a produção do cooperado. A tilápia sempre foi uma renda complementar para muitas famílias. Era aquele tanque no fundo da propriedade. Hoje, através da organização da cooperativa, isso se transformou em negócio, em geração de renda e oportunidade para permanecer no campo com dignidade", assinalou Schaefer.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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