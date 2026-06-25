Complexos logísticos: Vila Velha se apresenta para o jogo

Nos últimos anos, principalmente do início da década para cá, o comércio atacadista e distribuidor explodiu no Espírito Santo. Além do e-commerce, a posição geográfica privilegiada do Estado quando o assunto é distribuição de cargas ajudou bastante. A parte mais visível da pujança dessa enorme cadeia, que já é a maior pagadora de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do Espírito Santo, são os bilhões investidos em enormes complexos logísticos. As estruturas se espalharam, com força, por Serra, Cariacica e Viana. Vila Velha acabou ficando para trás. Os ventos, entretanto, parecem estar mudando.



Grupos econômicos fortes, que capitanearam boa parte dos investimentos em galpões feitos em Serra, Cariacica e Viana, estão comprando grandes áreas na região das rodovias Leste-Oeste e Darly Santos. Na quinta-feira (18), a Raizz Capital, desenvolvedora capixaba que possui empreendimentos espalhados pelo Brasil, lançou o Raizz Vila Velha, em Vale Encantado, um empreendimento de mais de R$ 200 milhões que terá 88 mil metros quadrados de área bruta locável. O empreendimento é em parceria com a Urban Park Log, braço criado pela Nazca que é focado no segmento, Nova Forma e CS3.



Alguns pontos ajudam a explicar essa tendência de aceleração em Vila Velha: crescimento do e-commerce, a grande população da cidade, boa localização e baixíssimos níveis de vacância. Hoje, não há metro quadrado disponível nos galpões de alto padrão da cidade. Vila Velha, tem o menor estoque de metragem da Grande Vitória: 211 mil m². A Serra tem 830 mil m², Viana tem 440 mil m² e Cariacica tem 336 mil m².



"Vejo este anúncio como um marco importante. Outros empreendedores também estão se movimentando e teremos novidades muito em breve. A Serra se planejou há 30 anos e está colhendo os frutos, Vila Velha deixou passar e, agora, está correndo atrás do prejuízo, mas vamos chegar lá. Temos um porto forte, enxergo Vila Velha como uma enorme retroárea, como um grande polo logístico. Ficaremos ainda mais competitivos com a nova ponte sobre o Rio Jucu, que possibilitará a ligação da Leste-Oeste com a ES 388, formando um novo eixo de expansão. É uma obra do governo estadual e esperamos a licitação ainda para 2026", disse o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.