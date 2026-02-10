Comércio se consolida como o trem pagador do Espírito Santo

Complexo logístico da 7Log, em Primavera, Viana. Crédito: Divulgação/7Log

O Comércio voltou a crescer acima da média no Espírito Santo e ampliou a sua vantagem como o maior pagador de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Espírito Santo. O ICMS, importante lembrar, é o principal tributo dos estados e, portanto, termômetro importante da atividade econômica. Em 2025, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o Comércio, o atacadista e distribuidor puxando a fila, pagou R$ 7,32 bilhões em ICMS, 13,38% (nominal, sem descontar a inflação) acima dos R$ 6,45 bi de 2024, que já era um recorde.

A expansão está bem acima do crescimento de arrecadação de ICMS no Espírito Santo, que ficou, em 2025, em 8,3% e da receita geral do Estado, que avançou 9,4%. O que mais chama atenção é que o segmento vem mantendo a força desde o começo da década, logo após a convalidação dos incentivos fiscais até 2032, o que provocou uma poderosa onda de investimentos no setor. Nesta janela, o Comércio acabou ultrapassando a Indústria, o Setor Elétrico e os Combustíveis como principal contribuinte do Espírito Santo. A participação do Comércio no total arrecadado aumentou de 26%, em 2022, para 32,1%, em 2025, sinalizando uma mudança estrutural na arrecadação estadual.

O ICMS apresentou um crescimento nominal de 8,3%, saindo de uma arrecadação bruta de R$ 20,889 bi para R$ 22,616 bi. Comércio, com aumento de R$ 864 milhões; café, com R$ 430 milhões a mais; e a substituição tributária, com R$ 208 milhões, responderam por quase todo avanço do ICMS capixaba, em 2025.

