Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Comércio se consolida como o trem pagador do Espírito Santo

O destaque fica por conta dos segmentos atacadista e distribuidor, que estão em franca expansão. O Comércio responde por quase 1/3 da arrecadação capixaba de ICMS

Vitória
Publicado em 10/02/2026 às 03h00
Complexo logístico da 7Log, em Primavera, Viana
Complexo logístico da 7Log, em Primavera, Viana. Crédito: Divulgação/7Log

O Comércio voltou a crescer acima da média no Espírito Santo e ampliou a sua vantagem como o maior pagador de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Espírito Santo. O ICMS, importante lembrar, é o principal tributo dos estados e, portanto, termômetro importante da atividade econômica. Em 2025, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o Comércio, o atacadista e distribuidor puxando a fila, pagou R$ 7,32 bilhões em ICMS, 13,38% (nominal, sem descontar a inflação) acima dos R$ 6,45 bi de 2024, que já era um recorde.

Veja também

Ranking das 200 maiores empresas do ES liga alerta importante
Petrobras perde o posto de maior empresa do ES. Confira a lista

A expansão está bem acima do crescimento de arrecadação de ICMS no Espírito Santo, que ficou, em 2025, em 8,3% e da receita geral do Estado, que avançou 9,4%. O que mais chama atenção é que o segmento vem mantendo a força desde o começo da década, logo após a convalidação dos incentivos fiscais até 2032, o que provocou uma poderosa onda de investimentos no setor. Nesta janela, o Comércio acabou ultrapassando a Indústria, o Setor Elétrico e os Combustíveis como principal contribuinte do Espírito Santo. A participação do Comércio no total arrecadado aumentou de 26%, em 2022, para 32,1%, em 2025, sinalizando uma mudança estrutural na arrecadação estadual.

O ICMS apresentou um crescimento nominal de 8,3%, saindo de uma arrecadação bruta de R$ 20,889 bi para R$ 22,616 bi. Comércio, com aumento de R$ 864 milhões; café, com R$ 430 milhões a mais; e a substituição tributária, com R$ 208 milhões, responderam por quase todo avanço do ICMS capixaba, em 2025.

Veja também

Capixaba LeCard barra na Justiça efeitos de decreto assinado por Lula
Empresários colocam pressão na prefeitura da Serra
Donos de área rescindem contrato com empresa que faria complexo logístico gigante na Serra

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Comércio exterior Comércio ES Sul ES Norte Região Serrana Fecomércio

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.