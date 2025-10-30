Petrobras perde o posto de maior empresa do ES. Confira a lista

A Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
O resultado evidencia um movimento muito forte dentro da economia capixaba que ganhou corpo na última década: o avanço do comércio atacadista e distribuidor. Entre as cinco maiores receitas empresariais do Espírito Santo, três são de companhias do setor. Além da líder Comexport, estão lá Sertrading e Timbro. A Petrobras ficou com a segunda posição e a Vale na terceira. As gigantes ArcelorMittal e Samarco ficaram com a sexta e sétima colocações, respectivamente.
Só para termos uma noção do tamanho do negócio, no anuário de 2024 (que levou em conta os dados de 2023), a Comexport ficou com a segunda colocação, atrás da Petrobras, com um faturamento de R$ 16,9 bilhões, que já era 81,2% acima do registrado em 2022. Ou seja, de uma ano para o outro a Comexport mais que dobrou no no Estado: crescimento de 104,7%. O setor atacadista e distribuidor capixaba fatura mais de R$ 150 bilhões por ano e responde por quase 30% da arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). No ano passado, foram mais de R$ 5 bilhões recolhidos somente de ICMS.
A receita operacional líquida das 200 maiores empresas no Espírito Santo atingiu R$ 219 bilhões, em 2024. Um crescimento de 20% na comparação com o ano anterior. O avanço do comércio atacadista fez com que o comércio praticamente empatasse com a indústria na comparação por setor. A indústria, que em 2023 respondeu por 53,5% do faturamento geral da maiores do Estado, caiu para 42,1% (R$ 92 bi), em 2024. O comércio, por sua vez, alcançou R$ 91,6 bilhões.
Ranking das maiores empresas do ES (receita operacional líquida em R$):
- COMEXPORT TRADING: 34,6 bi
- PETROBRAS: 28,7 bi
- VALE: 16,3 bi
- SERTRADING: 15,9 bi
- TIMBRO TRADING: 14 bi
- ARCELORMITTAL: 12,8 bi
- SAMARCO: 7,8 bi
- EDP ESPÍRITO SANTO: 5,4 bi
- BANESTES: 5,2 bi
- FERTILIZANTES HERINGER: 4,6 bi
- VIX LOGÍSTICA: 3,8 bi
- COLUMBIA TRADING: 2,89 bi
- KURUMÁ VEÍCULOS: 2,57 bi
- TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR: 2,47 bi
- COOABRIEL: 2,45 bi
- NATER COOP: 2,44 bi
- EXTRABOM SUPERMERCADOS: 2,44 bi
- UNIMED VITÓRIA: 2,23 bi
- FRISA: 2,07 bi
- UNICAFÉ: 1,94 bi
- BRASPRESS: 1,87 bi
- SICOOB CONEXÃO: 1,78 bi
- ES GÁS: 1,62 bi
- VOLARE VEÍCULOS: 1,27 bi
- CESAN: 1,27 bi
- SUPERIA TRADING SOLUTIONS: 1,25 bi
- BRAMETAL: 1,25 bi
- SICOOB CENTRAL ES: 1,22 bi
- VITÓRIA DIESEL: 1,16 bi
- SICOOB SUL-SERRANO: 1,05 bi
- SAVIXX: 1,05 bi
- MEDSÊNIOR: 940,4 milhões
- NICAFÉ: 934,6 milhões
- MÓVEIS SIMONETTI: 855,5 milhões
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA: 831,1 milhões
- VITÓRIA MOTORS JEEP: 790 milhões
- SICOOB SUL: 777.2 milhões
- UNILIDER: 745,6 milhões
- CEDISA: 736 milhões
- PERFILADOS RIO DOCE: 711,3 milhões
- PCH SANTA LEOPOLDINA: 681,7 milhões
- MAIS SAÚDE: 681 milhões
- SICOOB COOPERMAIS: 664,9 milhões
- ÁGUIA BRANCA: 619,1 milhões
- EXTRAFRUTI: 583,5 milhões
- REALCAFÉ: 578,3 milhões
- CRC DISTRIBUIDORA: 555,3 milhões
- TIMENOW: 553,2 milhões
- FIBRASA: 532,6 milhões
- SICOOB CREDIROCHAS: 532 milhões
- WINE: 523,7 milhões
- INOVA CAPIXABA: 523,4 milhões
- UNIMED SUL: 490,8 milhões
- ISH TECNOLOGIA: 487,4 milhões
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA: R$ 482,5 milhões
- TARGET: R$ 479,9 milhões
- ALCON: R$ 470,8 milhões
- TAI MOTORS: R$ 441,3 milhões
- TVV: R$ 437 milhões
- ECO101: R$ 415,7 milhões
