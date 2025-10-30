Petrobras perde o posto de maior empresa do ES. Confira a lista

Milhares de carros chineses no pátio do Terminal Portuário de Vila Velha, no Espírito Santo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O resultado evidencia um movimento muito forte dentro da economia capixaba que ganhou corpo na última década: o avanço do comércio atacadista e distribuidor. Entre as cinco maiores receitas empresariais do Espírito Santo, três são de companhias do setor. Além da líder Comexport, estão lá Sertrading e Timbro. A Petrobras ficou com a segunda posição e a Vale na terceira. As gigantes ArcelorMittal e Samarco ficaram com a sexta e sétima colocações, respectivamente.

Só para termos uma noção do tamanho do negócio, no anuário de 2024 (que levou em conta os dados de 2023), a Comexport ficou com a segunda colocação, atrás da Petrobras, com um faturamento de R$ 16,9 bilhões, que já era 81,2% acima do registrado em 2022. Ou seja, de uma ano para o outro a Comexport mais que dobrou no no Estado: crescimento de 104,7%. O setor atacadista e distribuidor capixaba fatura mais de R$ 150 bilhões por ano e responde por quase 30% da arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). No ano passado, foram mais de R$ 5 bilhões recolhidos somente de ICMS.

A receita operacional líquida das 200 maiores empresas no Espírito Santo atingiu R$ 219 bilhões, em 2024. Um crescimento de 20% na comparação com o ano anterior. O avanço do comércio atacadista fez com que o comércio praticamente empatasse com a indústria na comparação por setor. A indústria, que em 2023 respondeu por 53,5% do faturamento geral da maiores do Estado, caiu para 42,1% (R$ 92 bi), em 2024. O comércio, por sua vez, alcançou R$ 91,6 bilhões.

Ranking das maiores empresas do ES (receita operacional líquida em R$):

COMEXPORT TRADING: 34,6 bi PETROBRAS: 28,7 bi

VALE: 16,3 bi

SERTRADING: 15,9 bi

TIMBRO TRADING: 14 bi

ARCELORMITTAL: 12,8 bi

SAMARCO: 7,8 bi

EDP ESPÍRITO SANTO: 5,4 bi

BANESTES: 5,2 bi

FERTILIZANTES HERINGER: 4,6 bi

VIX LOGÍSTICA: 3,8 bi

COLUMBIA TRADING: 2,89 bi

KURUMÁ VEÍCULOS: 2,57 bi

TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR: 2,47 bi

COOABRIEL: 2,45 bi

NATER COOP: 2,44 bi EXTRABOM SUPERMERCADOS: 2,44 bi

UNIMED VITÓRIA: 2,23 bi

FRISA: 2,07 bi

UNICAFÉ: 1,94 bi

BRASPRESS: 1,87 bi

SICOOB CONEXÃO: 1,78 bi

ES GÁS: 1,62 bi

VOLARE VEÍCULOS: 1,27 bi

CESAN: 1,27 bi

SUPERIA TRADING SOLUTIONS: 1,25 bi

BRAMETAL: 1,25 bi

SICOOB CENTRAL ES: 1,22 bi

VITÓRIA DIESEL: 1,16 bi

SICOOB SUL-SERRANO: 1,05 bi

SAVIXX: 1,05 bi

MEDSÊNIOR: 940,4 milhões

NICAFÉ: 934,6 milhões

MÓVEIS SIMONETTI: 855,5 milhões

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA: 831,1 milhões

VITÓRIA MOTORS JEEP: 790 milhões

SICOOB SUL: 777.2 milhões

UNILIDER: 745,6 milhões

CEDISA: 736 milhões

PERFILADOS RIO DOCE: 711,3 milhões

PCH SANTA LEOPOLDINA: 681,7 milhões

MAIS SAÚDE: 681 milhões

SICOOB COOPERMAIS: 664,9 milhões

ÁGUIA BRANCA: 619,1 milhões

EXTRAFRUTI: 583,5 milhões

REALCAFÉ: 578,3 milhões

CRC DISTRIBUIDORA: 555,3 milhões

TIMENOW: 553,2 milhões

FIBRASA: 532,6 milhões

SICOOB CREDIROCHAS: 532 milhões

WINE: 523,7 milhões INOVA CAPIXABA: 523,4 milhões UNIMED SUL: 490,8 milhões ISH TECNOLOGIA: 487,4 milhões SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA: R$ 482,5 milhões TARGET: R$ 479,9 milhões ALCON: R$ 470,8 milhões TAI MOTORS: R$ 441,3 milhões TVV: R$ 437 milhões ECO101: R$ 415,7 milhões

