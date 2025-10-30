Abdo Filho
Petrobras perde o posto de maior empresa do ES. Confira a lista

A Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, assumiu a dianteira com uma receita operacional líquida de R$ 34,6 bilhões

Vitória
Publicado em 30/10/2025 às 19h00
Carros chineses
Milhares de carros chineses no pátio do Terminal Portuário de Vila Velha, no Espírito Santo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Comexport Trading, maior empresa de comércio exterior do Brasil, teve, em 2024, a maior receita operacional líquida entre as companhias em operação no Espírito Santo: 34,6 bilhões. O grupo conseguiu um feito que poucos consideravam possível até pouco tempo e deixou para trás a Petrobras, que fechou o ano passado com R$ 28,75 bilhões de receita nas suas operações no Estado. Os dados estão no Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo 2025, organizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O resultado evidencia um movimento muito forte dentro da economia capixaba que ganhou corpo na última década: o avanço do comércio atacadista e distribuidor. Entre as cinco maiores receitas empresariais do Espírito Santo, três são de companhias do setor. Além da líder Comexport, estão lá Sertrading e Timbro. A Petrobras ficou com a segunda posição e a Vale na terceira. As gigantes ArcelorMittal e Samarco ficaram com a sexta e sétima colocações, respectivamente.

Só para termos uma noção do tamanho do negócio, no anuário de 2024 (que levou em conta os dados de 2023), a Comexport ficou com a segunda colocação, atrás da Petrobras, com um faturamento de R$ 16,9 bilhões, que já era 81,2% acima do registrado em 2022. Ou seja, de uma ano para o outro a Comexport mais que dobrou no no Estado: crescimento de 104,7%. O setor atacadista e distribuidor capixaba fatura mais de R$ 150 bilhões por ano e responde por quase 30% da arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). No ano passado, foram mais de R$ 5 bilhões recolhidos somente de ICMS.

A receita operacional líquida das 200 maiores empresas no Espírito Santo atingiu R$ 219 bilhões, em 2024. Um crescimento de 20% na comparação com o ano anterior. O avanço do comércio atacadista fez com que o comércio praticamente empatasse com a indústria na comparação por setor. A indústria, que em 2023 respondeu por 53,5% do faturamento geral da maiores do Estado, caiu para 42,1% (R$ 92 bi), em 2024. O comércio, por sua vez, alcançou R$ 91,6 bilhões.

Ranking das maiores empresas do ES (receita operacional líquida em R$):

  1. COMEXPORT TRADING: 34,6 bi
  2. PETROBRAS: 28,7 bi
  3. VALE: 16,3 bi
  4. SERTRADING: 15,9 bi
  5. TIMBRO TRADING: 14 bi
  6. ARCELORMITTAL: 12,8 bi
  7. SAMARCO: 7,8 bi
  8. EDP ESPÍRITO SANTO: 5,4 bi
  9. BANESTES: 5,2 bi
  10. FERTILIZANTES HERINGER: 4,6 bi
  11. VIX LOGÍSTICA: 3,8 bi
  12. COLUMBIA TRADING: 2,89 bi
  13. KURUMÁ VEÍCULOS: 2,57 bi
  14. TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR: 2,47 bi
  15. COOABRIEL: 2,45 bi
  16. NATER COOP: 2,44 bi
  17. EXTRABOM SUPERMERCADOS: 2,44 bi
  18. UNIMED VITÓRIA: 2,23 bi
  19. FRISA: 2,07 bi
  20. UNICAFÉ: 1,94 bi
  21. BRASPRESS: 1,87 bi
  22. SICOOB CONEXÃO: 1,78 bi
  23. ES GÁS: 1,62 bi
  24. VOLARE VEÍCULOS: 1,27 bi
  25. CESAN: 1,27 bi
  26. SUPERIA TRADING SOLUTIONS: 1,25 bi
  27. BRAMETAL: 1,25 bi
  28. SICOOB CENTRAL ES: 1,22 bi
  29. VITÓRIA DIESEL: 1,16 bi
  30. SICOOB SUL-SERRANO: 1,05 bi
  31. SAVIXX: 1,05 bi
  32. MEDSÊNIOR: 940,4 milhões
  33. NICAFÉ: 934,6 milhões
  34. MÓVEIS SIMONETTI: 855,5 milhões
  35. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA: 831,1 milhões
  36. VITÓRIA MOTORS JEEP: 790 milhões
  37. SICOOB SUL: 777.2 milhões
  38. UNILIDER: 745,6 milhões
  39. CEDISA: 736 milhões
  40. PERFILADOS RIO DOCE: 711,3 milhões
  41. PCH SANTA LEOPOLDINA: 681,7 milhões
  42. MAIS SAÚDE: 681 milhões
  43. SICOOB COOPERMAIS: 664,9 milhões
  44. ÁGUIA BRANCA: 619,1 milhões
  45. EXTRAFRUTI: 583,5 milhões
  46. REALCAFÉ: 578,3 milhões
  47. CRC DISTRIBUIDORA: 555,3 milhões
  48. TIMENOW: 553,2 milhões
  49. FIBRASA: 532,6 milhões
  50. SICOOB CREDIROCHAS: 532 milhões
  51. WINE: 523,7 milhões
  52. INOVA CAPIXABA: 523,4 milhões
  53. UNIMED SUL: 490,8 milhões
  54. ISH TECNOLOGIA: 487,4 milhões
  55. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA: R$ 482,5 milhões
  56. TARGET: R$ 479,9 milhões
  57. ALCON: R$ 470,8 milhões
  58. TAI MOTORS: R$ 441,3 milhões
  59. TVV: R$ 437 milhões
  60. ECO101: R$ 415,7 milhões

