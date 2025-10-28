Fundado por capixaba, isotônico Liquidz avança pelo Brasil

Corredor se hidrata durante a 34ª Dez Milhas Garoto. Crédito: Ricardo Medeiros

No final de 2023, Octávio Domit, Victório Braccialli Neto e o capixaba Arthur Larsen Machado, tiraram do papel a Liquidz. Trata-se de uma bebida com alta capacidade de hidratação, um suplemento de eletrólitos, que visa atender esportistas (de alto rendimento e também por hobby) e que cada dia mais tem ganhado o consumidor comum. A empresa não divulga números de seus resultados financeiros, mas, a média de crescimento, desde o lançamento, é de 35% ao mês. O clube de assinatura possui mais de 100 mil clientes na base.

Eletrólitos são minerais que circulam pelo corpo e são essenciais para o equilíbrio de fluidos, função nervosa e muscular. "Sonhava em trabalhar com esporte, sou um apaixonado desde sempre, e no mundo digital, que eu me especializei ao longo da carreira. A Liquidz é isso, somos focados em entregar um produto de qualidade, desenvolvido por especialistas em alimentação e nutrição, aos esportistas em uma plataforma que tem o DNA digital. Desenvolvemos o produto junto com os atletas. O Bernardinho (técnico da seleção brasileira de vôlei masculino) nos ajudou demais e tornou-se o primeiro investidor da empresa", disse Arthur, que tem 27 anos.

Bernardinho não está sozinho nessa, nomes como André Barrence (executivo do Google), Ricardo Dias, Arnon de Mello (responsável pela NBA na América Latina) e Bruninho (campeão olímpico de vôlei e filho de Bernardinho) entraram no negócio. Já foram duas rodadas de captação de recursos, que somaram um aporte de R$ 3,5 milhões. "A gente enxerga que a onda da hidratação, que já tomou conta dos Estados Unidos, está apenas começando no Brasil. O mercado de hidratação norte-americano é de mais de US$ 11 bilhões por ano, aqui é de pouco mais de US$ 1 bi. O Brasil tem mais de 15 milhões de praticantes de corrida, é um pessoal que investe no esporte. Começamos forte em São Paulo e agora estamos avançando pelo Brasil", explicou o capixaba.

Os próximos passos da Liquidz são Rio de Janeiro, Vitória e Nordeste. "Começamos pela corrida, mas já estamos nos aproximando de esportes como o tênis. Também estamos investindo pesado no desenvolvimento de novos produtos, com outras funcionalidades, mas sempre focados em hidratação. Além disso, estamos expandindo a nossa presença no varejo físico. Em seis meses abrimos mais de mil pontos de venda. Estamos animados e confiantes".

O capixaba Arthur Larsen Machado, fundador do isotônico Liquidz. Crédito: Divulgação/Liquidz

