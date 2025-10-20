Abdo Filho
Frisa anuncia investimento de R$ 55 milhões e muda perfil da fábrica de Colatina

Linha de produção do Noroeste capixaba será de maior valor agregado. O objetivo é aprimorar a sinergia entre as plantas de ES, Minas e Bahia, garantindo mais eficiência e competitividade

Vitória
Publicado em 20/10/2025 às 16h36
Frisa tem produtos presentes em 14 Estados brasileiros e nos mais importantes mercados do mundo
Unidade do Frisa, frigorífico fundado em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Frisa/Divulgação

O frigorífico Frisa, das mais tradicionais empresas do Estado, está tocando uma importante reestruturação estratégica em suas unidades no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. A operação de Colatina passará a ser um polo exclusivo de manufatura e processamento, reforçando o papel da estrutura do Noroeste capixaba - que já produz hambúrgueres, embutidos e cortes de carnes - na cadeia de valor da companhia. O abate e a estocagem a frio ficarão concentrados nas unidades de Nanuque (MG) e Teixeira de Freitas (BA). O objetivo é aprimorar a sinergia entre as plantas, garantindo mais competitividade e eficiência operacional.

Para isso, será feito um investimento de R$ 55 milhões na unidade de Colatina. O aumento de produção deve ficar em 35%. "Esta reestruturação é um passo estratégico fundamental para o futuro do Frisa. Ao investirmos na modernização na unidade fabril de Colatina estamos preparando a empresa para um crescimento significativo na produção, realocando parte da mão de obra que hoje atua na operação frigorífica e aproveitando sua experiência e capacidade na nossa nova e ampliada linha de produção. É um movimento que reforça nosso compromisso com a inovação, o desenvolvimento regional e, sobretudo, com nossos empregados”, ressalta Marcos Coutinho, presidente da empresa.

Os executivos da empresa reforçam que boa parte das equipes atualmente envolvidas com as atividades de abate na unidade de Colatina terá a oportunidade de ser absorvida na indústria, onde há necessidade de mão de obra, inclusive em posições mais qualificadas e de melhor remuneração.

Fundado em 1968, em Colatina, o Frisa tem unidades em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas e Niterói, possui mais de três mil funcionários e tem clientes no Brasil e em mais de 60 países. 

