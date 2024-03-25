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Expansão

Frisa quer aumentar participação no mercado do Rio de Janeiro

A linha de hambúrgueres da marca Grã Filé, que pertence ao Frisa, vai puxar a fila, mas a intenção é crescer e também diversificar as vendas

Publicado em 25 de Março de 2024 às 03:50

Públicado em 

25 mar 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Carne da Frisa é exportada para Europa, Estados Unidos, China e Oriente Médio
Carne da Frisa é exportada para Europa, Estados Unidos, China e Oriente Médio Crédito: Divulgação / Frisa
O Frisa, um dos maiores frigoríficos do país, está trabalhando firme para ampliar a sua participação no mercado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil - atrás de São Paulo e disputando o segundo lugar com Minas Gerais - e que responde pela maior parte do faturamento da empresa de Colatina. Hoje, a linha de hambúrguer da marca Grã Filé, que pertence ao Frisa, responde por 20% do mercado fluminense, o objetivo dos executivos da empresa é chegar pelo menos aos 25% até o final de 2024.
O hambúrguer vai puxar a fila, mas a intenção é crescer e também diversificar as vendas.
"A linha de hambúrgueres é muito forte e importante para nós, mas queremos também fortalecer os nossos outros produtos, como apresuntado, linguiça, bacon e a linhas de carnes especiais, que é muito forte no Espírito Santo, mas que ainda tem muito para crescer no Rio. Estamos investindo forte na ampliação da linha de produtos, na diversificação das receitas, na comunicação e no nosso comercial", explicou Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa
Na semana passada, participou da Super Rio ExpoFood, a maior feira de supermercados do Rio de Janeiro.
O empresário destaca que a ampliação do mercado no Rio de Janeiro impacta diretamente a fábrica de Colatina:
"Temos um centro de distribuição em Niterói, mas toda a nossa linha de processados fica em Colatina. Quanto maior fica o nosso mercado, mais investimentos são feitos e empregos são gerados em Colatina".
O Frisa tem planos de modernização e ampliação da unidade produtiva instalada no bairro Honório Fraga.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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