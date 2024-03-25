Frisa quer aumentar participação no mercado do Rio de Janeiro

Carne da Frisa é exportada para Europa, Estados Unidos, China e Oriente Médio Crédito: Divulgação / Frisa

O Frisa, um dos maiores frigoríficos do país, está trabalhando firme para ampliar a sua participação no mercado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil - atrás de São Paulo e disputando o segundo lugar com Minas Gerais - e que responde pela maior parte do faturamento da empresa de Colatina. Hoje, a linha de hambúrguer da marca Grã Filé, que pertence ao Frisa, responde por 20% do mercado fluminense, o objetivo dos executivos da empresa é chegar pelo menos aos 25% até o final de 2024.

O hambúrguer vai puxar a fila, mas a intenção é crescer e também diversificar as vendas.

"A linha de hambúrgueres é muito forte e importante para nós, mas queremos também fortalecer os nossos outros produtos, como apresuntado, linguiça, bacon e a linhas de carnes especiais, que é muito forte no Espírito Santo, mas que ainda tem muito para crescer no Rio. Estamos investindo forte na ampliação da linha de produtos, na diversificação das receitas, na comunicação e no nosso comercial", explicou Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa

Na semana passada, participou da Super Rio ExpoFood, a maior feira de supermercados do Rio de Janeiro.

O empresário destaca que a ampliação do mercado no Rio de Janeiro impacta diretamente a fábrica de Colatina:

"Temos um centro de distribuição em Niterói, mas toda a nossa linha de processados fica em Colatina. Quanto maior fica o nosso mercado, mais investimentos são feitos e empregos são gerados em Colatina".