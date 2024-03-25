Frisa quer aumentar participação no mercado do Rio de Janeiro

O hambúrguer vai puxar a fila, mas a intenção é crescer e também diversificar as vendas.
"A linha de hambúrgueres é muito forte e importante para nós, mas queremos também fortalecer os nossos outros produtos, como apresuntado, linguiça, bacon e a linhas de carnes especiais, que é muito forte no Espírito Santo, mas que ainda tem muito para crescer no Rio. Estamos investindo forte na ampliação da linha de produtos, na diversificação das receitas, na comunicação e no nosso comercial", explicou Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa
Na semana passada, participou da Super Rio ExpoFood, a maior feira de supermercados do Rio de Janeiro.
O empresário destaca que a ampliação do mercado no Rio de Janeiro impacta diretamente a fábrica de Colatina:
"Temos um centro de distribuição em Niterói, mas toda a nossa linha de processados fica em Colatina. Quanto maior fica o nosso mercado, mais investimentos são feitos e empregos são gerados em Colatina".
O Frisa tem planos de modernização e ampliação da unidade produtiva instalada no bairro Honório Fraga.