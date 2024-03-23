Cooabriel chega à Região Serrana do ES e amplia área de atuação

“Existe uma tendência muito forte de que, mesmo não sendo cooperado, os clientes em geral comprem em nossas lojas. Para se ter uma ideia, mais de 40% dos nossos negócios foram feitos com não cooperados, um número importante”, afirma o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi. Hoje, a a cooperativa possui 16 lojas que, juntas, movimentaram mais de R$ 434 milhões no ano passado.
Além de ampliar o número de lojas, a meta é diversificar o portfólio e reestruturar as unidades em operação. “A ideia é trazer para um mesmo ambiente de negócios, uma gama maior de marcas e produtos. Estamos trabalhando para que, no menor espaço de tempo possível, todas as nossas lojas tenham esse novo portfólio à disposição”, explica o gerente corporativo comercial da Cooabriel, Fernando Krause.
O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, afirma que o projeto de expansão das atividades está alinhado com a missão e valores praticados pela cooperativa. "O principal propósito desse projeto é exatamente o de levar essas oportunidades para os produtores de Afonso Cláudio e região”.
Nesta sexta-feira (22), a Cooabriel apresentou os seus resultados de 2023. O faturamento ficou em R$ 1,78 bilhão, queda de 2,1% em relação ao ano de 2022.