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Agro

Cooabriel investe em estrutura e quer acelerar diversificação dos negócios

O objetivo da maior cooperativa de conilon do Brasil, em 2024, é ampliar o uso de tecnologia para movimentar mais fertilizantes e café

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

20 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Novo armazém da Cooabriel, em Camacã, Sul da Bahia
Novo armazém da Cooabriel, em Camacã, Sul da Bahia Crédito: Divulgação/Cooabriel
A Cooabriel, a maior cooperativa de café conilon do Brasil, com forte atuação no Norte e Noroeste do Espírito Santo e Sul da Bahia, vai, em 2024, fazer importantes investimentos em armazenagem de café e fertilizantes. Também está na meta seguir firme na diversificação de seus negócios. A capacidade atual da Cooabriel, principalmente nos galpões de adubo, já não comporta o tamanho da cooperativa, a ideia é implantar mudanças na forma de recebimento e entrega dos produtos, ampliando o uso de tecnologias.
“Estamos adequando nossas estruturas para que comportem o grande volume de negociação que é realizado hoje pela cooperativa", destaca o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi. As unidades capixabas para armazenagem de fertilizantes que serão ampliadas são: Nestor Gomes (São Mateus), Governador Lindenberg, Montanha, Vila Pavão, Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Em Camacã, na Bahia, será construído um novo armazém. Nas estruturas de café, o objetivo é sair da capacidade estática atual, 1,7 milhão de sacas, para mais de 2 milhões de sacas. Ao todo, estão sendo aportados R$ 23 milhões na ampliação dos galpões de Itabela (BA), Boa Esperança, Vila Pavão e Camacã.
Sobre os novos negócios, um setor específico na estrutura da cooperativa foi criado para fazer a coisa acelerar. A grande novidade é a instalação de um apiário (produção de mel e polinização) na fazenda experimental da cooperativa, em São Domingos do Norte. Além disso, a reestruturação do Café Guardião (marca própria da Cooabriel) e o projeto da pimenta-do-reino seguem em curso.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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