Cooabriel investe em estrutura e quer acelerar diversificação dos negócios

“Estamos adequando nossas estruturas para que comportem o grande volume de negociação que é realizado hoje pela cooperativa", destaca o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi. As unidades capixabas para armazenagem de fertilizantes que serão ampliadas são: Nestor Gomes (São Mateus), Governador Lindenberg, Montanha, Vila Pavão, Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Em Camacã, na Bahia, será construído um novo armazém. Nas estruturas de café, o objetivo é sair da capacidade estática atual, 1,7 milhão de sacas, para mais de 2 milhões de sacas. Ao todo, estão sendo aportados R$ 23 milhões na ampliação dos galpões de Itabela (BA), Boa Esperança, Vila Pavão e Camacã.