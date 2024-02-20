Cooabriel investe em estrutura e quer acelerar diversificação dos negócios

A Cooabriel, a maior cooperativa de café conilon do Brasil,
com forte atuação no Norte e Noroeste do Espírito Santo e Sul da Bahia, vai, em 2024, fazer importantes investimentos em armazenagem de café e fertilizantes. Também está na meta seguir firme na diversificação de seus negócios. A capacidade atual da Cooabriel, principalmente nos galpões de adubo, já não comporta o tamanho da cooperativa, a ideia é implantar mudanças na forma de recebimento e entrega dos produtos, ampliando o uso de tecnologias.
“Estamos adequando nossas estruturas para que comportem o grande volume de negociação que é realizado hoje pela cooperativa", destaca o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi. As unidades capixabas para armazenagem de fertilizantes que serão ampliadas são: Nestor Gomes (São Mateus), Governador Lindenberg, Montanha, Vila Pavão, Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Em Camacã, na Bahia, será construído um novo armazém. Nas estruturas de café, o objetivo é sair da capacidade estática atual, 1,7 milhão de sacas, para mais de 2 milhões de sacas. Ao todo, estão sendo aportados R$ 23 milhões na ampliação dos galpões de Itabela (BA), Boa Esperança, Vila Pavão e Camacã.
Sobre os novos negócios, um setor específico na estrutura da cooperativa foi criado para fazer a coisa acelerar. A grande novidade é a instalação de um apiário (produção de mel e polinização) na fazenda experimental da cooperativa, em São Domingos do Norte. Além disso, a reestruturação do Café Guardião (marca própria da Cooabriel) e o projeto da pimenta-do-reino seguem em curso.