Apesar da concorrência chinesa, ArcelorMittal retoma produção em Tubarão

Para driblar a concorrência do aço chinês aqui dentro do Brasil, a ArcelorMittal, conglomerado com atuação em todo o planeta, usou de um conhecido expediente dentro da companhia: fornecimento de placas de aço para outras unidades do próprio grupo. Tubarão conseguiu retomar a produção porque passou a vender para unidades da ArcelorMittal localizadas na América do Norte e na Europa. Algo semelhante foi feito em 2008 e 2009, em plena crise do subprime norte-americano. Sem ter para onde vender na época, Tubarão passou a fornecer placas de aço para a usina do grupo em Calvert, no Alabama, Estados Unidos.