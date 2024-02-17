Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indústria

Apesar da concorrência chinesa, ArcelorMittal retoma produção em Tubarão

Siderúrgica voltou a produzir dentro da normalidade no começo de 2024. No final do ano passado, a produção precisou ser reduzida por conta da importação de aço subsidiado da China

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

17 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

ArcelorMIttal Tubarão investe em inteligência artificial
Produção de placas de aço na ArcelorMittal Tubarão  Crédito: Fernando Madeira
O início de 2024 tem sido positivo para a ArcelorMittal Tubarão. Depois de se ver obrigada - por conta da conjuntura internacional do mercado de aço - a reduzir em algo perto de 20% a produção de placas, no último trimestre de 2023, e até a cogitar o abafamento um de seus três alto-fornos, a siderúrgica voltou a trabalhar dentro da normalidade em janeiro e fevereiro. O número exato de utilização do parque não foi divulgado, apenas que a produção está "próxima da capacidade nominal". Tubarão pode produzir 7,5 milhões de toneladas de placas por ano, é a maior siderúrgica do Brasil.
Para driblar a concorrência do aço chinês aqui dentro do Brasil, a ArcelorMittal, conglomerado com atuação em todo o planeta, usou de um conhecido expediente dentro da companhia: fornecimento de placas de aço para outras unidades do próprio grupo. Tubarão conseguiu retomar a produção porque passou a vender para unidades da ArcelorMittal localizadas na América do Norte e na Europa. Algo semelhante foi feito em 2008 e 2009, em plena crise do subprime norte-americano. Sem ter para onde vender na época, Tubarão passou a fornecer placas de aço para a usina do grupo em Calvert, no Alabama, Estados Unidos.
O setor siderúrgico do Brasil, assim como o de outros países, enfrenta dificuldades por causa da baixa demanda chinesa. Além de não comprar aço, a China está mandando para fora um produto a valores bem baixos (boa parte da produção chinesa é subsidiada pelo Estado). "A empresa mantém o entendimento de que o ano de 2024 será desafiador por conta do crescimento da importação de aço estrangeiro no Brasil. Segundo dados do Instituto Aço Brasil, em dezembro de 2023 a taxa de penetração das importações brasileiras de produtos siderúrgicos em aços planos atingiu 26,7%, maior índice do ano. O indicador reforça o posicionamento do setor para que o Brasil eleve a tarifa de importação para 25% (hoje está em 10%), como já adotado em outros países", informou a ArcelorMittal por meio de nota. 

Veja Também

Investimento em galpões logísticos alcança os R$ 2 bi na Grande Vitória

Em expansão, MedSênior fecha a compra de prédio em Vitória

Os setores da economia que mais pagaram ICMS no Espírito Santo, em 2023

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo ArcelorMittal China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados