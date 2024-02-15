Em expansão, MedSênior fecha a compra de prédio em Vitória

A previsão é de que a nova unidade esteja em funcionamento até o mês de outubro. O investimento será de R$ 35 milhões. A nova aquisição tem o objetivo de absorver a demanda de crescimento da operadora na Grande Vitória. Hoje, o plano tem cerca de 140 mil clientes (crescimento de 40% no ano passado) e o objetivo é chegar a 1 milhão até 2030. O MedSênior atende em Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.