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Saúde privada

Em expansão, MedSênior fecha a compra de prédio em Vitória

O local será reformado e passará a abrigar uma série de serviços médicos do plano de saúde. O investimento total ficará na casa dos R$ 35 milhões

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:56

Públicado em 

15 fev 2024 às 15:56
Abdo Filho

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Abdo Filho

O edifício Edno Bressan, na Marechal Campos, foi comprado pela MedSênior
Edifício Edno Bressan, na Marechal Campos, comprado pela MedSênior Crédito: Vitor Jubini
O plano de saúde MedSênior, do empresário Maely Coelho, fechou a compra do Edifício Bressan, em Vitória, próximo da esquina das avenidas Vitória e Marechal Campos. O prédio pertencia à Bressan Eletrodiesel, empresa de Cariacica. O local será reformado e passará a abrigar unidades de oncologia, um centro de tratamento da dor, ambulatórios, área para exames oftalmológicos, estrutura para a realização de cirurgias eletivas e medicina preventiva.
A previsão é de que a nova unidade esteja em funcionamento até o mês de outubro. O investimento será de R$ 35 milhões. A nova aquisição tem o objetivo de absorver a demanda de crescimento da operadora na Grande Vitória. Hoje, o plano tem cerca de 140 mil clientes (crescimento de 40% no ano passado) e o objetivo é chegar a 1 milhão até 2030. O MedSênior atende em Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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