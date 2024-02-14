Fintech que dá crédito para escolas vai colocar R$ 20 milhões no ES

Caio Noronha, CEO do Educbank Crédito: Divulgação/Educbank

O Educbank, fintech especializada em dar crédito para instituições particulares de educação básica, vai acelerar a sua operação no Espírito Santo, para isso, vai disponibilizar R$ 20 milhões para as escolas capixabas que quiserem fazer acordo com a fintech. Em resumo, o negócio é o seguinte: antecipa o pagamento de 100% das mensalidades para a escola e passa a receber diretamente dos pais e responsáveis dos alunos matriculados naquela instituição. O colégio recebe um valor fixo por mês, a inadimplência passa a ser um problema do Educbank. Para fazer o serviço, cobra a chamada taxa de risco.

Fundado em 2020 e com crescimento médio de 20% ao mês desde o início das operações, o Educbank levantou R$ 200 milhões, em 2022. Em agosto passado, captou a primeira debênture integralmente securitizada em mensalidades de educação básica no Brasil: R$ 70 milhões. Com este novo aporte, a companhia estima transacionar mais de R$ 1 bilhão em pagamentos escolares, em 2024.

“A família brasileira tem a educação como uma das suas principais prioridades, junto com a casa própria e o plano de saúde. O Educbank surgiu exatamente para contribuir com o setor educacional e permitir que mais crianças e jovens tenham acesso a escolas de qualidade”, explica Caio Noronha, cofundador do Educbank.