Chefe da Receita Federal vem ao ES e ouve queixas do empresariado

Empresários do Estado e representantes do governo estadual vão se reunir na semana depois do carnaval para avaliar o encontro com Robinson Barreirinhas. O objetivo é manter a interlocução, cobrar a solução das questões levantadas e participar mais ativamente do debate da regionalização dos processos da Receita Federal, principalmente no que diz respeito à Alfândega, afinal, o Espírito Santo, que já é relevante no comércio internacional brasileiro, pretende ganhar ainda mais espaço nos próximos anos. Perder eficiência aduaneira não faz parte dos planos.