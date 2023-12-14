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Esvaziamento da Alfândega: chefe da Receita Federal cancela visita a Vitória

A vinda do presidente Lula para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, também nesta sexta (15), foi o motivo principal para o cancelamento da vinda de Robinson Barreirinhas

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 10:24

Públicado em 

14 dez 2023 às 10:24
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal
Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal Crédito: Divulgação/Ministério da Fazenda
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, cancelou a visita que faria, nesta sexta-feira (15), a Vitória. A vinda do presidente Lula para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, também nesta sexta, às 15h30, foi o motivo da decisão. Barreirinhas viria para falar com empresários, políticos, dirigentes e executivos do Estado sobre a reestruturação do Fisco e seus impactos em território capixaba. Com Lula por aqui no mesmo dia, a agenda acabaria apertada e possivelmente esvaziada. A expectativa é de que Barreirinhas venha em um futuro breve, provavelmente no começo de 2024. A vinda do chefe da Receita estava marcada desde o final de outubro. 
Ele viria esclarecer os planos de Brasília para a Alfândega de Vitória. O grande temor de empresários e políticos capixabas é de que a estrutura local seja esvaziada e perca poder de decisão. No final de novembro, Ronaldo Feltrin, superintendente-adjunto para Aduana da 7ª Região Fiscal (Espírito Santo e Rio de Janeiro), esteve em Vitória e preparou o terreno para Barreirinhas. Nas reuniões que participou disse que o projeto de reestruturação, embora exista, não tem data para sair do papel e, quando sair, não irá atrapalhar as pretensões do Espírito Santo, Estado que já é forte no comércio internacional e que, por causa de projetos que já estão em execução, vai crescer ainda mais dentro do setor.
Se do ponto de vista da arrecadação de impostos o Espírito Santo responde por cerca de 2% do bolo nacional, no comércio internacional os portos capixabas estão entre os mais relevantes do país, e com viés de alta, afinal, além das expansões do terminais já existentes, novas estruturas entrarão em operação nos próximos anos. Mais de 50% do PIB capixaba é ligado ao comércio exterior.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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