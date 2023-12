Esvaziamento da Alfândega: chefe da Receita Federal cancela visita a Vitória

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal. Crédito: Divulgação/Ministério da Fazenda

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, cancelou a visita que faria, nesta sexta-feira (15), a Vitória. A vinda do presidente Lula para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, também nesta sexta, às 15h30, foi o motivo da decisão. Barreirinhas viria para falar com empresários, políticos, dirigentes e executivos do Estado sobre a reestruturação do Fisco e seus impactos em território capixaba. Com Lula por aqui no mesmo dia, a agenda acabaria apertada e possivelmente esvaziada. A expectativa é de que Barreirinhas venha em um futuro breve, provavelmente no começo de 2024. A vinda do chefe da Receita estava marcada desde o final de outubro.

Ele viria esclarecer os planos de Brasília para a Alfândega de Vitória. O grande temor de empresários e políticos capixabas é de que a estrutura local seja esvaziada e perca poder de decisão. No final de novembro, Ronaldo Feltrin, superintendente-adjunto para Aduana da 7ª Região Fiscal (Espírito Santo e Rio de Janeiro), esteve em Vitória e preparou o terreno para Barreirinhas. Nas reuniões que participou disse que o projeto de reestruturação, embora exista, não tem data para sair do papel e, quando sair, não irá atrapalhar as pretensões do Espírito Santo, Estado que já é forte no comércio internacional e que, por causa de projetos que já estão em execução, vai crescer ainda mais dentro do setor.

Se do ponto de vista da arrecadação de impostos o Espírito Santo responde por cerca de 2% do bolo nacional, no comércio internacional os portos capixabas estão entre os mais relevantes do país, e com viés de alta, afinal, além das expansões do terminais já existentes, novas estruturas entrarão em operação nos próximos anos. Mais de 50% do PIB capixaba é ligado ao comércio exterior.

