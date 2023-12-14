Esvaziamento da Alfândega: chefe da Receita Federal cancela visita a Vitória

Se do ponto de vista da arrecadação de impostos o Espírito Santo responde por cerca de 2% do bolo nacional, no comércio internacional os portos capixabas estão entre os mais relevantes do país, e com viés de alta, afinal, além das expansões do terminais já existentes, novas estruturas entrarão em operação nos próximos anos. Mais de 50% do PIB capixaba é ligado ao comércio exterior.