Gigante europeia quer construir usina de dessalinização de água no ES

A espanhola GS Inima, uma das mais relevantes empresas de soluções ambientais do mundo, protocolou, nesta terça-feira (12), uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan com o objetivo de construir uma usina de dessalinização no litoral do Espírito Santo. O MIP é um instrumento jurídico em que a empresa provoca o poder público apresentando estudos de viabilidade para tirar um projeto de interesse geral, no caso uma usina de dessalinização, do papel. Os executivos da companhia, que faz parte do Grupo GS, o quinto maior conglomerado da Coreia do Sul, se reuniram, no início da noite de terça, em Vitória, com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e como presidente da Cesan, Munir Abud.