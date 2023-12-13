Gigante europeia quer construir usina de dessalinização de água no ES

A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. A água produzida pela GS Inima é potável, ou seja, pronta para o consumo humano. A companhia possui unidades na Espanha, Chile, Estados Unidos, Argélia, Omã, Tunísia, México e fez o projeto da dessalinizadora que está sendo construída em Fortaleza.