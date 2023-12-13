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Segurança hídrica

Gigante europeia quer construir usina de dessalinização de água no ES

A espanhola GS Inima protocolou uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) para colocar de pé uma unidade de grande porte no litoral capixaba

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 16:25

Públicado em 

13 dez 2023 às 16:25
Abdo Filho

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Eletrocentro (ou sala elétrica) da planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão.
Eletrocentro (ou sala elétrica) da planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal/Divulgação
A espanhola GS Inima, uma das mais relevantes empresas de soluções ambientais do mundo, protocolou, nesta terça-feira (12), uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan com o objetivo de construir uma usina de dessalinização no litoral do Espírito Santo. O MIP é um instrumento jurídico em que a empresa provoca o poder público apresentando estudos de viabilidade para tirar um projeto de interesse geral, no caso uma usina de dessalinização, do papel. Os executivos da companhia, que faz parte do Grupo GS, o quinto maior conglomerado da Coreia do Sul, se reuniram, no início da noite de terça, em Vitória, com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e como presidente da Cesan, Munir Abud.
Trata-se do primeiro fato concreto desde que o governo estadual tornou pública a intenção de viabilizar a construção de usinas de dessalinização ao longo dos mais de 400 quilômetros de litoral do Espírito Santo. A intenção é dar segurança hídrica à população e ao setor produtivo capixaba. Importante lembrar que o Estado, hoje, está em alerta por falta de chuva e duas prefeituras do Norte e Noroeste capixaba, Jaguaré e Barra de São Francisco, já decretaram racionamento. Em 2015, a Grande Vitória passou por um racionamento de água.
A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. A água produzida pela GS Inima é potável, ou seja, pronta para o consumo humano. A companhia possui unidades na Espanha, Chile, Estados Unidos, Argélia, Omã, Tunísia, México e fez o projeto da dessalinizadora que está sendo construída em Fortaleza.
O Estado deve publicar, na próxima semana, um edital tornando oficialmente público o projeto apresentado pela GS Inima e dará dez dias para que outras empresas também se apresentem. O edital trará os termos de referência com as especificações técnicas exigidas pelo governo capixaba. O objetivo da companhia espanhola é apresentar o seu projeto pronto, inclusive com o lugar adequado para a construção, em seis meses.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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