Gigante europeia quer construir usina de dessalinização de água no ES

A espanhola GS Inima, uma das mais relevantes empresas de soluções ambientais do mundo, protocolou, nesta terça-feira (12), uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) junto à Cesan com o objetivo de construir uma usina de dessalinização
no litoral do Espírito Santo. O MIP é um instrumento jurídico em que a empresa provoca o poder público apresentando estudos de viabilidade para tirar um projeto de interesse geral, no caso uma usina de dessalinização, do papel. Os executivos da companhia, que faz parte do Grupo GS, o quinto maior conglomerado da Coreia do Sul, se reuniram, no início da noite de terça, em Vitória, com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e como presidente da Cesan, Munir Abud.
A ideia inicial é que a usina tenha capacidade para converter 1,1 mil litros por segundo, o suficiente para abastecer 550 mil pessoas, portanto, uma cidade do tamanho da Serra, a maior do Espírito Santo. A água produzida pela GS Inima é potável, ou seja, pronta para o consumo humano. A companhia possui unidades na Espanha, Chile, Estados Unidos, Argélia, Omã, Tunísia, México e fez o projeto da dessalinizadora que está sendo construída em Fortaleza.
O Estado deve publicar, na próxima semana, um edital tornando oficialmente público o projeto apresentado pela GS Inima e dará dez dias para que outras empresas também se apresentem. O edital trará os termos de referência com as especificações técnicas exigidas pelo governo capixaba. O objetivo da companhia espanhola é apresentar o seu projeto pronto, inclusive com o lugar adequado para a construção, em seis meses.