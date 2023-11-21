Governo quer a instalação de usinas de dessalinização no litoral do ES

O governo do Espírito Santo pretende colocar de pé, até janeiro, um modelo para a atração de empresas, do Brasil e de fora, com tecnologia para montarem usinas de dessalinização ao longo dos mais de 400 quilômetros do litoral capixaba. O objetivo é ter um novo vetor relevante de oferta de água no Estado e dar conforto para a expansão industrial e do agronegócio sem riscos de disputa com o consumo humano. A ideia é que, na primeira rodada, sejam implantadas duas usinas. Agora, estão em análise o tamanho, os locais de implantação (Grande Vitória, Litoral Norte ou Litoral Sul) e a modelagem - pode ser por meio de uma parceria público-privada colocada na rua pela Cesan, uma concessão ou uma manifestação de interesse privado, que é quando uma empresa apresenta ao governo um projeto de interesse público.