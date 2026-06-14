Iate Clube: navegar rumo ao centenário

Em agosto de 2026, o Iate Clube do Espírito Santo completa 80 anos de história. Oitenta anos atravessando gerações, acompanhando as transformações da cidade, testemunhando mudanças culturais, econômicas e sociais do Espírito Santo, sem jamais perder sua essência. Um “velhinho”, como muitos gostam de brincar com carinho, mas daqueles que souberam envelhecer com dignidade, relevância e capacidade de renovação.





Em tempos em que tantas instituições tradicionais desapareceram pelo caminho, o Iate Clube resistiu. E resistiu porque entendeu algo fundamental: tradição não significa permanecer parado no tempo. Significa preservar valores enquanto se encontra coragem para evoluir.





Ao longo dessas oito décadas, o clube se consolidou como um espaço de convivência, de formação esportiva, de fortalecimento da cultura náutica e também de encontros humanos. Quantas amizades nasceram aqui? Quantas famílias construíram suas histórias em torno do mar, das regatas, da pesca, dos almoços de domingo, das competições e dos momentos compartilhados? O Iate Clube faz parte da memória afetiva de muitas gerações capixabas.

Mas o ICES não vive apenas de lembranças. Ele continua em movimento.