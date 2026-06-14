Iate Clube: navegar rumo ao centenário

Em agosto de 2026, o Iate Clube do Espírito Santo completa 80 anos de história. Oitenta anos atravessando gerações, acompanhando as transformações da cidade, testemunhando mudanças culturais, econômicas e sociais do Espírito Santo, sem jamais perder sua essência. Um “velhinho”, como muitos gostam de brincar com carinho, mas daqueles que souberam envelhecer com dignidade, relevância e capacidade de renovação.
Em tempos em que tantas instituições tradicionais desapareceram pelo caminho, o Iate Clube resistiu. E resistiu porque entendeu algo fundamental: tradição não significa permanecer parado no tempo. Significa preservar valores enquanto se encontra coragem para evoluir.
Ao longo dessas oito décadas, o clube se consolidou como um espaço de convivência, de formação esportiva, de fortalecimento da cultura náutica e também de encontros humanos. Quantas amizades nasceram aqui? Quantas famílias construíram suas histórias em torno do mar, das regatas, da pesca, dos almoços de domingo, das competições e dos momentos compartilhados? O Iate Clube faz parte da memória afetiva de muitas gerações capixabas.
Mas o ICES não vive apenas de lembranças. Ele continua em movimento.
Quando assumimos o leme da instituição, em 2022, tínhamos clara a responsabilidade que nos foi entregue. Não somos proprietários deste clube. Somos guardiões passageiros de um patrimônio construído coletivamente ao longo de oito décadas e que precisa chegar ao centenário ainda mais forte, moderno e conectado com a sociedade.
É claro que obras e investimentos deixam marcas importantes. A Marina Norte, por exemplo, representa um avanço histórico para o clube, com 100 novos berços entregues a um custo muito inferior ao praticado pelo mercado. Mas acredito que o verdadeiro legado de uma gestão vai muito além da infraestrutura. A transformação mais importante é a maneira como o Iate Clube vem fortalecendo seu papel institucional, social e ambiental.
Além de ser reconhecido pela tradição náutica, o Iate Clube também é lembrado pelo incentivo ao esporte, pela promoção de eventos beneficentes e pela contribuição concreta à sociedade. Ao longo dos últimos anos, ampliamos ações sociais que mobilizam associados, parceiros e voluntários em prol de causas importantes, como os jantares beneficentes realizados em apoio à Fundação Beneficente Praia do Canto, que atende crianças e adolescentes da Grande São Pedro.
Outro destaque é o apoio ao projeto Vela para Todos, que leva aulas de vela à comunidade, com fornecimento de barcos e instrutores, ampliando o acesso ao esporte náutico e também o Programa Forças no Esporte (PROFESP) em parceria com a Marinha, que promove a inclusão social de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, oferecendo atividades esportivas, no qual o Iate Clube é parceiro.
Também entendemos que nossa responsabilidade ultrapassa os muros do clube. O ICES mantém apoio gratuito a instituições como Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Receita Federal, reafirmando que o mar é um patrimônio coletivo e que todos aqueles que vivem dele ou por ele têm um compromisso compartilhado.
Na área ambiental, avançamos para tornar o clube mais sustentável e preparado para os desafios do século XXI. Afinal, não existe futuro para a cultura náutica sem respeito aos oceanos.
O Iate Clube do Espírito Santo chega aos 80 anos olhando para frente. Mantendo viva sua tradição, mas sem se acomodar nela. Continuamos fomentando o esporte náutico, formando atletas, promovendo encontros, fortalecendo vínculos e criando impacto social positivo.
Seguimos, rumo ao centenário, valorizando a história construída pelas gerações anteriores enquanto preparamos o caminho para as próximas. Porque o maior legado de uma instituição não é somente aquilo que ela preserva, mas aquilo que ela continua sendo capaz de construir.