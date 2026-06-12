Por um amor que respeite os fins

Talvez esteja aí uma das armadilhas mais perigosas do imaginário amoroso: a ideia de que acabar significa fracassar.





No entanto, nem todo término é uma derrota. Há relações que terminam porque as pessoas mudam, e mudar é uma das formas mais belas de estar vivo, pois somos seres inacabados, atravessados pelo tempo, pelas experiências, pelos encontros e por que não também dos desencontros?





Outras relações terminam porque os projetos de vida seguem direções distintas. Algumas acabam porque o respeito se perdeu. Nesses casos, os limites existem para proteger nossa dignidade, nossa integridade emocional e nossa liberdade. Não se demore onde não há respeito!





Amar alguém não deveria significar possuir. Tampouco deveria significar exigir permanência quando o desejo de estar junto já não existe.





Essa reflexão é especialmente importante em uma sociedade que ainda naturaliza comportamentos de controle e posse, muitas vezes confundidos com demonstrações de afeto. Quantas vezes o fim de uma relação é tratado como uma afronta? Quantas mulheres são perseguidas, ameaçadas, agredidas e até assassinadas por parceiros incapazes de aceitar uma separação?





Ciúme excessivo, monitoramento constante e vigilância sobre amizades, roupas ou rotinas são comportamentos abusivos. Não romantize frases como: “Tenho ciúmes porque te amo”, “Só quero te proteger” ou “Ninguém vai gostar de você como eu”. Não é sobre amor, é sobre controle.





Os dados sobre violência contra as mulheres mostram que os momentos de ruptura estão entre os mais perigosos de uma relação. Isso revela uma questão inquietante: talvez algumas pessoas não sofram apenas pelo término em si, mas pela perda do poder que acreditavam exercer sobre o outro.





Um amor saudável não se mede apenas pela forma como começa ou por quanto tempo dura. Ele também se revela na maneira como termina.





Respeitar os fins é reconhecer a autonomia do outro. É compreender que ninguém nos pertence. É aceitar que o afeto não pode ser mantido por obrigação, culpa, medo ou insistência.