A Serra tem uma lição a oferecer ao ES e ao Brasil

Quando assumi a Prefeitura da Serra, recebi um número que deveria mobilizar qualquer liderança política séria: 99 homicídios para cada 100 mil habitantes. Não era uma estatística ruim. Era uma condenação.





Naquele ano, o relatório das Nações Unidas apontava Honduras como o país mais violento do mundo, com 92 assassinatos por 100 mil pessoas. A Serra ultrapassava esse índice. Éramos, na prática, mais violentos do que o país mais violento do mundo.





Quando os capixabas e os brasileiros dizem hoje que segurança pública é sua maior preocupação, eu os ouço com um sentimento que poucos políticos podem ter: o de quem já esteve exatamente nesse lugar. De quem recebeu uma cidade com taxa de de guerra civil e precisou, concretamente, mudar esse quadro.