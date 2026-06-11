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Joacyr Meriguetti

Artigo de Opinião

É CEO da Cobra Engenharia
Joacyr Meriguetti

Cariacica: cidade estratégica para morar e investir

Novos empreendimentos residenciais, investimentos em infraestrutura, comércio e serviços têm atraído moradores em busca de qualidade de vida e custo mais acessível
Joacyr Meriguetti
É CEO da Cobra Engenharia

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 10:00

Publicado em 

11 jun 2026 às 10:00

Por muitos anos, Cariacica foi vista apenas como cidade de passagem na Região Metropolitana da Grande Vitória. Hoje, esse cenário mudou. O município vive uma transformação econômica acelerada, impulsionada pela logística, expansão urbana, novos investimentos e melhoria da infraestrutura. 


O crescimento da economia tem refletido diretamente na qualidade de vida, tornando Cariacica uma das cidades mais promissoras do Espírito Santo para morar, empreender e investir.


De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cariacica entrou, em 2023, na lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, passando a integrar o grupo formado por Serra, Vitória e Vila Velha. Juntos, os quatro municípios concentram mais de 50% de toda a riqueza produzida no Estado, reforçando o protagonismo econômico da Região Metropolitana.

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Cariacica Claudio Postay

O avanço do município chama atenção pelo ritmo de crescimento. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a expectativa é que a cidade alcance PIB de R$ 32,8 bilhões em 2026, superando Vitória e se tornando a segunda maior economia do Espírito Santo, atrás apenas da Serra.


Entre 2022 e 2023, Cariacica registrou crescimento de 34% no Produto Interno Bruto (PIB), alcançando R$ 19,710 bilhões e dividindo, tecnicamente, o posto de terceira maior economia capixaba com Vila Velha.


Grande parte desse avanço é explicada pela força do setor logístico. São mais de 3 mil empresas ligadas ao segmento e cerca de 250 centros de distribuição. A localização estratégica também impulsiona o desenvolvimento. 


O município é cortado pelas BRs 101 e 262, além da Rodovia do Contorno, e possui ligação com a malha ferroviária, facilitando o transporte de cargas e a instalação de novos negócios.

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Mas o crescimento da cidade não se resume aos números. Novos empreendimentos residenciais, investimentos em infraestrutura, comércio e serviços têm atraído moradores em busca de qualidade de vida e custo mais acessível em comparação a outros municípios da Grande Vitória. 


Espaços como o Mercado Municipal de Cariacica e a nova Orla de Porto de Santana fortalecem o lazer, o turismo e a convivência.


Nesse cenário, o mercado imobiliário acompanha o desenvolvimento econômico. Com localização privilegiada, crescimento empresarial e infraestrutura em expansão, Cariacica se consolida como uma cidade cada vez mais preparada para receber investimentos e oferecer mais oportunidades, mobilidade e qualidade de vida.

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