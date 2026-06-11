Cariacica: cidade estratégica para morar e investir

Por muitos anos, Cariacica foi vista apenas como cidade de passagem na Região Metropolitana da Grande Vitória. Hoje, esse cenário mudou. O município vive uma transformação econômica acelerada, impulsionada pela logística, expansão urbana, novos investimentos e melhoria da infraestrutura.





O crescimento da economia tem refletido diretamente na qualidade de vida, tornando Cariacica uma das cidades mais promissoras do Espírito Santo para morar, empreender e investir.





De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cariacica entrou, em 2023, na lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, passando a integrar o grupo formado por Serra, Vitória e Vila Velha. Juntos, os quatro municípios concentram mais de 50% de toda a riqueza produzida no Estado, reforçando o protagonismo econômico da Região Metropolitana.