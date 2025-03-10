Mercado Municipal é inaugurado em Cariacica; veja horário de funcionamento

Inauguração do Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Segundo Raimundo Nonato, gestor da Conexxo, concessionária que administra o mercado, a expectativa é que o espaço gere emprego e renda em uma das regiões mais movimentadas de Cariacica. A partir desta segunda, o ponto já tem o funcionamento de 39 lojas e de um restaurante.

Inicialmente, o Mercado Municipal de Cariacica vai funcionar de segunda a sábado, das 8h às 18h. Aos domingos, as portas se abrem das 8h às 14h. Entretanto, o restaurante funciona todos os dias, das 11h às 22h.

“Atualmente, temos pouco mais de 60% da capacidade em funcionamento e a inauguração é uma grande vitória. Os empreendedores estão sedentos para gerar emprego e renda, já que aqui são esperados 200 empregos diretos e 150 indiretos. Além disso, temos a expectativa de movimentar a cultura e o turismo nesse espaço, já que teremos shows e também exposições”, disse Nonato.

Entre as lojas, um espaço exclusivo conta apenas com produtos oriundos da agricultura familiar e, para a gestão municipal, a abertura do novo espaço em conjunto com os demais polos comerciais representa uma nova fase econômica e de desenvoltura para a cidade.

Loja oferta produtos exclusivos e oriundos da agricultura familiar no Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

"Estamos descentralizando a economia e mostrando que todo o foco comercial de Cariacica não precisa ficar apenas em Campo Grande. Isso é bom para a autoestima do povo que mora aqui perto do mercado e movimenta mais a cidade, que tem outras obras importantes para a melhoria da qualidade de vida" disse o prefeito Euclério Sampaio, em conversa com a reportagem de A Gazeta.

"Esse mercado fica em um ponto estratégico que, além de comércio, é capaz de fomentar a cultura e o turismo. Este será um ponto de encontro para nossas famílias e para todos os turistas que vierem conhecer nosso Mercado Municipal. Nossa gestão tem investido em infraestrutura e mobilidade justamente para atrair pessoas, investimentos e grandes empresas para o município", completou a vice-prefeita Shymenne de Castro.

Também presente na solenidade, o governador Renato Casagrande destacou a parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica.

"[...] O prefeito Euclério não é apenas um parceiro de gestão, mas um sócio de obras e do desenvolvimento de Cariacica. Juntos estamos transformando essa cidade, e hoje estamos inaugurando o primeiro Mercado Municipal em funcionamento do Espírito Santo. Estamos abrindo com as lojas funcionando. É muito bom poder entregar mais uma obra nessa parceria com a prefeitura", afirmou o governador.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, o mercado tem 3.665 metros quadrados de área construída e três pavimentos, sendo um para estacionamento. Quando atingir 100% de ocupação, o espaço deve contar com 59 lojas e três restaurantes.

Empreendedores animados

Mercado Municipal de Cariacica

Pouco antes da inauguração do mercado, os proprietários das lojas realizavam os últimos ajustes dos espaços antes de receber o público. Entre todos, o sentimento de realização e a expectativa de colher bons frutos com o novo negócio é unanimidade.

“Aqui estamos em um espaço lindo e organizado onde esperamos uma alta demanda, já que é um local de passagem de pessoas, próximo a um terminal [de ônibus] e a muitas moradias”, disse o empresário André de Souza, proprietário de uma rede de lojas de brinquedos movidos por controle remoto para crianças.

Apesar de ter outros pontos, como em shoppings da Grande Vitória, ele afirma que o novo espaço em Cariacica também é visto com bons olhos para o crescimento da empresa. O pensamento de André, inclusive, é compartilhado por quem está abrindo as portas pela primeira vez, como Leandro Sarmengui, sócio-proprietário de uma charcutaria, empreendimento especializado em carnes.

“Nossa expectativa está muito alta porque acreditamos muito no potencial do mercado. Nós, empresários, observávamos uma grande necessidade de um ambiente como esse, trazendo produtores e empreendedores de Cariacica para mostrar aqui o que fazemos em outros pontos para valorizar o que é do Espírito Santo”, disse.

Espaço para atendimento aos cidadãos

Além dos pontos comerciais, o Mercado Municipal de Cariacica ainda tem um de seus boxes voltado para a oferta de serviços à população. Ao lado do box que vende os produtos da agricultura familiar, um espaço tem atendimentos do Procon, do programa Nossocrédito, da Agência do Trabalhador e também de auxílio para Microempreendedores Individuais (MEI).

Procon Municipal (às segundas-feiras)



Orientação para o consumidor e fornecedor;

Simples Consulta;

Abertura de reclamações;

Tratamento de dívidas;

Fiscalização;





Orientação para o consumidor e fornecedor; Simples Consulta; Abertura de reclamações; Tratamento de dívidas; Fiscalização; Nossocrédito (às terças-feiras)



Orientações sobre linhas de crédito;

Análise de documentos;

Solicitação de microcrédito e análise de crédito;





Orientações sobre linhas de crédito; Análise de documentos; Solicitação de microcrédito e análise de crédito; Agência do Trabalhador (às quartas-feiras)



Vagas de emprego;

Cadastro para estágios de ensino médio e superior;

Cadastro para Programa de Adolescente Aprendiz;

Cadastro para Qualificação Profissional;





Vagas de emprego; Cadastro para estágios de ensino médio e superior; Cadastro para Programa de Adolescente Aprendiz; Cadastro para Qualificação Profissional; Atendimento ao Microempreendedor Individual (às quintas-feiras)



Abertura, alteração e baixa;

Declarações;

Parcelamento de débitos;

Geração de guias;





Abertura, alteração e baixa; Declarações; Parcelamento de débitos; Geração de guias; Simplifica (às sextas-feiras)



Consultoria de procedimento para abertura e legalização de empresas;

Consultoria para desenquadramento e regularização de empresas;

Consulta de andamento de processos eletrônicos;

Consulta Protocolo Simplifica e Exigências;

Atualização de Inscrição Municipal;



Homenagem

O nome do Mercado Municipal de Cariacica Celini e Ferrani faz homenagem aos soldados Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini, mortos em uma emboscada em outubro de 2022, durante uma perseguição policial a criminosos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.