Como limpar seus calçados após o Carnaval? Veja produtos e dicas essenciais

Produtos essenciais para limpar calçados
- Detergente neutro: Remove sujeiras leves sem agredir o material.
- Sabão de coco: Ideal para tecidos mais delicados.
- Vinagre branco: Excelente para eliminar odores e desinfetar.
- Bicarbonato de sódio: Ajuda a remover manchas e mau cheiro.
- Escova de cerdas macias: Facilita a limpeza sem danificar o calçado.
- Pano de microfibra: Absorve umidade e não solta fiapos.
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