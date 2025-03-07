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Dicas

Como limpar seus calçados após o Carnaval? Veja produtos e dicas essenciais

Quer recuperar seu tênis branco depois da folia? Sabão de coco e até vinagre branco podem ajudar; saiba como

Publicado em 07 de Março de 2025 às 10:00

Públicado em 

07 mar 2025 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saquinhos de bicarbonato podem ajudar a combater o mau odor. Crédito: Canva
Depois da folia, os calçados costumam apresentar sujeiras, marcas de uso, suor, purpurina e até bebidas derramadas. A limpeza adequada ajuda a preservar o material, evitar odores indesejados e prolongar a durabilidade do seu par favorito, para que ele viva os próximos carnavais. Veja como fazer isso:

Produtos essenciais para limpar calçados

  • Detergente neutro: Remove sujeiras leves sem agredir o material.
  • Sabão de coco: Ideal para tecidos mais delicados.
  • Vinagre branco: Excelente para eliminar odores e desinfetar.
  • Bicarbonato de sódio: Ajuda a remover manchas e mau cheiro.
  • Escova de cerdas macias: Facilita a limpeza sem danificar o calçado.
  • Pano de microfibra: Absorve umidade e não solta fiapos.
Produtos
Pano para limpeza em microfibra Camesa 35x55cm flanela kit com 6 un.

Pano para limpeza em microfibra Camesa 35x55cm flanela kit com 6 un.

Vinagre de Vinho Branco Castelo 750ml

Vinagre de álcool 2l

Detergente Lava Louças Ypê Neutro 500ml Com 6 Unidades

Detergente Lava Louças Ypê Neutro 500ml Com 6 Unidades

Sabão Em Barra De Coco Qualitá Com 5 Unidades - 900g

Sabão Em Barra De Coco Qualitá Com 5 Unidades - 900g

Bicarbonato de Sódio, 500 Gramas

Bicarbonato de Sódio, 500 Gramas

Escova para roupas Flash Limp, Verde

Escova para roupas Flash Limp, Verde

Para limpar tênis e sapatilhas de tecido
Segundo a Ypê, uma técnica utilizada para limpar esse tipo de material é a seguinte:
  1. Tire o grosso da sujeira com uma escova macia
  2. Use três colheres de lava-roupas para uma bacia de água de 5 litros
  3. Deixe de molho por 15 minutos
  4. Tire a sujeira com movimentos leves da escova
  5. Enxágue com um pano úmido e deixe secar à sombra.
  6. Coloque de volta as palmilhas e cadarços apenas quando estiver completamente seco.
Para sujeiras mais persistentes, a marca sugere  aplicar uma mistura de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio para duas colheres de vinagre branco, e após esperar cerca de 15 minutos, tirar a sujeira com o pano úmido.
Sandálias e chinelos
  1. Lave com sabão de coco, ou ainda uma mistura de água e sabão em pó, e esfregue com uma escova macia.
  2. Enxágue bem e seque ao ar livre.

Dicas extras para manter seus calçados impecáveis

  • Evite deixar os calçados molhados por muito tempo, pois isso pode causar mofo e odores desagradáveis.
  • Use saquinhos de bicarbonato de sódio dentro dos sapatos para absorver o cheiro forte.
  • Armazene os calçados em locais arejados e evite guardá-los logo após o uso.
  • Para remover purpurina, utilize fita adesiva antes de lavar para facilitar a remoção dos resíduos.
  • Pode-se também utilizar pasta de dente branca para limpar as sujeiras: basta aplicar na mancha e em seguida remover com o pano úmido.
Produtos
Limpador De Tenis Sapatos Bolsa Sofá Couro Tecido - O Melhor

Espuma Mágica Aerossol 400 ml | Limpa tênis branco e estofados

Esponja Mágica Linha Esfrebom

Esponja Mágica Linha Esfrebom

Use apenas água, sem produto.

Limpa Tênis à Seco Super Dom 200Ml/130G

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Espuma Limpa Tudo Tek Bond 400ml/370g

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Escova de Limpeza Elétrica Recarregável 110/220V

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