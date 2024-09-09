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Receitas

Aprenda a fazer salada de pepino que viralizou nas redes

Conheça a receita do criador de conteúdo canadense e veja como reproduzir em casa

Públicado em 

09 set 2024 às 15:45
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Veja como fazer a salada de pepino do tikok. Crédito: Instagram
A salada de pepino criada Logan Moffitt, tiktoker canadense e entusiasta de receitas com o legume, é um sucesso nas redes sociais. Com mais de 35 milhões de visualizações, a simplicidade de seu preparo e sabor único conquistaram o público, no que se tornou uma tendência e até acabou com o estoque da Islândia. 
@logagm

The best cucumber recipe

♬ original sound - Logan
A combinação de ingredientes frescos e a facilidade de preparo fizeram com que muitas pessoas quisessem experimentar essa salada refrescante. E é claro que o Clube veio para te ajudar a entrar na trend.
Os ingredientes podem variar, a depender de qual versão da receita o usuário deseja fazer, mas a base mostrada no vídeo é esta:

Ingredientes

  • 1 pepino japonês
  • 1 colher de sopa generosa de cream cheese  
  • Salmão fatiado 
  • 1/4 de cebola roxa fatiada 
  • 1 colher de sopa de alcaparras
  • Molho ranch
  • Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Para preparar, separe um recipiente com tampa e corte o pepino em tiras finas utilizando um mandolin. Em seguida, adicione o pepino e os outros ingredientes. Por fim, é só tampar e chacoalhar muito bem. Sirva imediatamente ou deixe por mais alguns minutos na geladeira para um maior frescor. Aproveite!
Para variar, é possível ainda substituir o salmão por atum ou kani, ou ainda optar pela versão vegetariana. Outros ingredientes como o abacate, suco de limão, molho shoyu e óleo de gergelim também são utilizados por Logan em diferentes vídeos da série de receitas.

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