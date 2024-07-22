De saladas a grelhados: 5 receitas fit com brócolis para inserir na dieta

Salmão com brócolis
- 400 g de filé de salmão
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Salada de quinoa com brócolis
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 xícaras de chá de brócolis cozido
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
- 1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Macarrão integral com brócolis
- 2 xícaras de chá floretes de brócolis
- 200 g de macarrão integral tipo rigatoni
- 4 dentes de alho fatiados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Castanha-do-pará ralada a gosto
- Água
Modo de preparo
Sopa de brócolis com frango
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 l de caldo de galinha caseiro
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Bolinho de brócolis assado
- Ingredientes
- 2 xícaras de chá de brócolis picado
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
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