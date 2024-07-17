De banana a limão: 6 sobremesas com frutas para incluir na dieta

As sobremesas são ótimas opções para saciar aquela vontade de comer um docinho! E a boa notícia é que quem está de dieta também pode matar o desejo com um doce fitness. Para isso, basta fazer algumas adaptações simples, como utilizar frutas nas receitas. A seguir, confira como preparar algumas opções deliciosas!
Sorvete de banana
Ingredientes
- 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, coloque as bananas e leve ao congelador por duas horas. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o leite e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e leve novamente ao congelador até o momento de servir.
Pera caramelizada
Ingredientes
- 3 peras higienizadas, partidas ao meio e sem sementes
- 4 colheres de sopa açúcar demerara
- Canela em pó a gosto
Modo de preparo
Em um prato, coloque as peras e, sobre cada uma delas, coloque o açúcar. Salpique com canela e leve ao micro-ondas por cinco minutos. Retire do micro-ondas, espere esfriar e sirva em seguida.
Trufa de chocolate com tâmara
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de amêndoas
- 6 tâmaras sem caroço
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 2 colheres de café de essência de baunilha
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as amêndoas, as tâmaras e o cacau em pó e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a essência de baunilha e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre um refratário. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.
Musse de limão
Ingredientes
- 200 ml de leite de coco
- 250 ml de leite em pó desnatado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de adoçante
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as raspas de limão, e bata por cinco minutos. Em seguida, distribua a musse em taças e finalize com as raspas de limão. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.
Crumble de maçã
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de café de margarina
- 1 maçã picada e sem sementes
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o farelo de aveia, metade da canela, metade do açúcar de coco e a margarina e misture até obter uma farofa. Reserve. Em uma assadeira pequena, coloque a maçã e o restante do açúcar de coco e da canela e mexa para incorporar. Cubra com a farofa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Pudim de coco com calda de frutas vermelhas
Ingredientes
- 20 g de gelatina em pó sem sabor e hidratada
- 500 ml de leite desnatado
- 200 g de creme de leite light
- 200 ml de leite de coco
- 100 g de coco ralado
- 5 colheres de sopa de xilitol
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o leite de coco, o creme de leite, o coco ralado e a gelatina e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma forma de pudim de silicone e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o xilitol, as frutas vermelhas, o açúcar de coco e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa. Desligue o fogo e espere esfriar. Depois, retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e cubra com a calda. Sirva em seguida.