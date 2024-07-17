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  • De banana a limão: 6 sobremesas com frutas para incluir na dieta
Opções deliciosas

De banana a limão: 6 sobremesas com frutas para incluir na dieta

Aprenda a preparar receitas simples de doces saudáveis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 jul 2024 às 12:00

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
O sorvete de banana é uma das opções   Crédito: Anna Lohachova | Shutterstock
As sobremesas são ótimas opções para saciar aquela vontade de comer um docinho! E a boa notícia é que quem está de dieta também pode matar o desejo com um doce fitness. Para isso, basta fazer algumas adaptações simples, como utilizar frutas nas receitas. A seguir, confira como preparar algumas opções deliciosas!

Sorvete de banana

Ingredientes
  • 3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

  • 200 ml de leite desnatado

  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque as bananas e leve ao congelador por duas horas. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o leite e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e leve novamente ao congelador até o momento de servir.

Pera caramelizada

Ingredientes
  • 3 peras higienizadas, partidas ao meio e sem sementes

  • 4 colheres de sopa açúcar demerara

  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um prato, coloque as peras e, sobre cada uma delas, coloque o açúcar. Salpique com canela e leve ao micro-ondas por cinco minutos. Retire do micro-ondas, espere esfriar e sirva em seguida.

Trufa de chocolate com tâmara

Ingredientes
  • 4 colheres de sopa de amêndoas

  • 6 tâmaras sem caroço

  • 2 colheres de sopa de cacau em pó

  • 2 colheres de café de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as amêndoas, as tâmaras e o cacau em pó e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a essência de baunilha e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e disponha sobre um refratário. Repita o processo com toda a massa e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.

Musse de limão

Imagem Edicase Brasil
Musse de limão é uma opção de sobremesa  Crédito: flanovais | Shutterstock
Ingredientes
  • 200 ml de leite de coco

  • 250 ml de leite em pó desnatado

  • Suco de 1 limão

  • 1 colher de sopa de adoçante

  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as raspas de limão, e bata por cinco minutos. Em seguida, distribua a musse em taças e finalize com as raspas de limão. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.

Crumble de maçã

Ingredientes
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

  • 1 colher de sopa de farelo de aveia

  • 1 colher de chá de canela em pó

  • 1 colher de sopa de açúcar de coco

  • 1 colher de café de margarina

  • 1 maçã picada e sem sementes

  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o farelo de aveia, metade da canela, metade do açúcar de coco e a margarina e misture até obter uma farofa. Reserve. Em uma assadeira pequena, coloque a maçã e o restante do açúcar de coco e da canela e mexa para incorporar. Cubra com a farofa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pudim de coco com calda de frutas vermelhas

Ingredientes
  • 20 g de gelatina em pó sem sabor e hidratada

  • 500 ml de leite desnatado

  • 200 g de creme de leite light

  • 200 ml de leite de coco

  • 100 g de coco ralado

  • 5 colheres de sopa de xilitol

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas

  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o leite de coco, o creme de leite, o coco ralado e a gelatina e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma forma de pudim de silicone e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma panela, coloque o xilitol, as frutas vermelhas, o açúcar de coco e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa. Desligue o fogo e espere esfriar. Depois, retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e cubra com a calda. Sirva em seguida.

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