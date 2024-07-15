Pode comer pão na dieta? Saiba como consumir de forma saudável

Francês, branco, fatiado, de fermentação natural, integral, sem glúten… São inúmeras as opções de pães. Mas será que o alimento pode fazer parte da dieta? A nutricionista Catiene Chieppe conta que costuma orientar os pacientes a darem preferência aos pães integrais sem adição de açúcar.

"Na hora de comprar o pão é importante observar que o primeiro ingrediente seja a farinha de trigo integral e evitar opções que tenham farinha branca adicionada, além de outros componentes como o açúcar"

A profissional conta que ao escolher o pão é preciso ficar atento no número de ingredientes. "Quanto menos ingredientes, melhor. O tipo de farinha utilizada também deve ser levado em consideração. As integrais são versões mais nutritivas por serem ricas em fibras. O modo de preparo também interfere na qualidade do produto, os pães de fermentação natural apresentam melhor digestibilidade e são mais naturais", diz Dalyla Formagine.