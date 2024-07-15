Pode comer pão na dieta? Saiba como consumir de forma saudável

Francês, branco, fatiado, de fermentação natural, integral, sem glúten… São inúmeras as opções de pães. Mas será que o alimento pode fazer parte da dieta? A nutricionista Catiene Chieppe conta que costuma orientar os pacientes a darem preferência aos pães integrais sem adição de açúcar.
"As fibras auxiliam no emagrecimento pois fornecem saciedade por mais tempo além de auxiliarem o funcionamento intestinal Os pães de fermentação natural também são uma alternativa, pois auxiliam na saúde da microbiota intestinal devido a presença de uma variedade de microorganismos. Uma microbiota intestinal tem uma menor produção de gases, além de evitar o intestino preso e outras disfunções intestinais", explica.
A profissional ressalta que o pão simples pode estar presente na rotina de forma pontual no dia a dia. "Desde que sejam feitas as combinações adequadas como o consumo de alguma proteína como ovos, queijos e iogurte", diz Catiene Chieppe. Já o pão integral fornece mais nutrientes e saciedade ao corpo, pois é rico em fibras, além de contribuir para menor biodisponibilidade de açúcares e gorduras ingeridos simultaneamente, resultando em menor ganho de peso.
"Na hora de comprar o pão é importante observar que o primeiro ingrediente seja a farinha de trigo integral e evitar opções que tenham farinha branca adicionada, além de outros componentes como o açúcar"
Alimento não é vilão
A nutricionista Dalyla Formagine, do Viver Bem Unimed Vitória, diz que o pão é um alimento fonte de carboidrato, que é responsável por dar energia ao nosso corpo assim como como a batata-doce, o inhame, o aipim, o macarrão, o arroz e o milho. "Quando consumido de forma equilibrada, pode fazer parte da alimentação sem trazer malefícios. O consumo desse alimento só se torna um problema quando falta variedade na alimentação e seu consumo fica excessivo ao longo do dia. O excesso de alimentos ricos em farinha contribuem para aumento de peso, alteração de triglicerídeo, doença do fígado gorduroso e diabetes".
A profissional conta que ao escolher o pão é preciso ficar atento no número de ingredientes. "Quanto menos ingredientes, melhor. O tipo de farinha utilizada também deve ser levado em consideração. As integrais são versões mais nutritivas por serem ricas em fibras. O modo de preparo também interfere na qualidade do produto, os pães de fermentação natural apresentam melhor digestibilidade e são mais naturais", diz Dalyla Formagine.
"Nenhum alimento sozinho é vilão, é necessário olhar o contexto geral da alimentação. As quantidades permitidas por dia são individuais, sendo necessário realizar um cálculo de acordo com o sexo, o peso e a altura"
A nutricionista ainda diz que, sempre que possível, é bom associar o consumo do grupo das proteínas com dos carboidratos. "Essa mistura ajuda na saciedade, e diminuiu a velocidade com que o carboidrato é absorvido pelo corpo. Algumas ideias de combinações são: pão com ovo, pão com patê de atum, pão com pasta de grão-de-bico, pão com frango desfiado, tomate e manjericão, pão com queijo e orégano", finaliza.