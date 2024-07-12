Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Ação anti-inflamatória: 11 motivos para incluir a chia na dieta
Benefícios

Ação anti-inflamatória: 11 motivos para incluir a chia na dieta

O consumo regular dessa semente favorece o funcionamento do organismo e ajuda na prevenção de doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 jul 2024 às 08:00

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
As sementes de chia favorecem a saúde  Crédito: New Africa | Shutterstock
Originária do México e da Colômbia, a semente de chia é um alimento que oferece uma série de benefícios para a saúde. Conforme a nutricionista Izabella Frattezi, além de ser uma poderosa coadjuvante na dieta, é rica em fibras, minerais, aminoácidos e ômega 3, importantes para o bom funcionamento do corpo.
A seguir, veja outros motivos pelos quais você pode considerar adicionar essa semente à sua dieta!

1. Ação antioxidante

A semente de chia possui ácido cafeico e clorogênico, ambos antioxidantes que ajudam a neutralizar os radicais livres, combatendo o envelhecimento celular e auxiliando a proteger o organismo de diversas doenças.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Auxilia no emagrecimento

A chia é uma forte aliada do emagrecimento saudável. Quando a semente entra em contato com líquido no interior do estômago, ela forma uma espécie de “gel” que o dilata, aumentando a sensação de saciedade. “A pessoa deve se comprometer a fazer uma atividade física e ter uma alimentação mais saudável. A chia vai fazer o papel dela de dar aquela ajudinha que todo mundo quer na hora de emagrecer”, alerta a nutricionista Izabella Frattezi. 

3. Versatilidade culinária

Disponível no mercado como óleo, farinha e semente, a chia é um alimento versátil que pode ser facilmente incorporada a várias receitas, como smoothies, iogurtes, pudins, panquecas e bolos. A porção diária recomendada é de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sobremesa.

4. Regulação da pressão arterial

O ômega 3 presente na chia ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos. Uma vez que aumenta a fluidez do sangue, evita o aumento da pressão arterial.

5. Melhora da saúde intestinal

A semente de chia é rica em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal, evitando ou tratando a prisão de ventre, por exemplo. “A fibra presente nesta semente auxilia no funcionamento intestinal, pois a poderosa ação do ômega 3 combate a inflamação das células causada pelo excesso de gordura”, conta Izabella Frattezi.
Imagem Edicase Brasil
A semente de chia pode ajudar a prevenir e bloquear inflamações no organismo  Crédito: Elena Schweitzer | Shutterstock

6. Ação anti-inflamatória

Segundo a nutricionista, o ômega 3 presente na chia pode ajudar a prevenir e bloquear a inflamação, fortalecendo o sistema imunológico e o equilíbrio de todas as funções básicas do organismo.

7. Fonte de magnésio

A semente de chia é uma ótima fonte de magnésio, nutriente muito importante para o funcionamento do cérebro e ligações cognitivas. “Em comparação com 100 gramas de brócolis, a semente de chia tem 15 vezes mais magnésio”, explica a nutricionista Vivian Goldberger. A porção possui 27,9% das necessidades diárias desse nutriente.

8. Fonte de proteína

A chia é ótima para quem faz atividade física e precisa de uma boa fonte de proteínas para a reconstrução muscular.100 g da semente carregam 16 g de proteína na composição, enquanto 100 g de arroz integral cru têm 8 g de proteína, e o milho-verde cozido, 3 g.

9. Auxilia na prevenção de doenças no coração

A semente de chia possui uma gordura do bem, responsável por afastar as  doenças cardiovasculares . Dessa maneira, ela ajuda a reduzir a formação de coágulos sanguíneos e arritmias, a diminuir o colesterol circulante no sangue e a aumentar a sensibilidade à insulina.

10. Rica em ferro

Para quem não gosta muito de consumir verduras e vegetais, a semente de chia é uma ótima alternativa. De acordo com Vivian Goldberger, 100 g dela têm três vezes mais ferro do que a mesma quantidade de espinafre.

11. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

A fibra solúvel presente na chia pode ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que, segundo a nutricionista Fernanda Sobral, resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em abundância”.

Veja Também

Trocar o arroz branco pelo integral é mesmo vantajoso?

7 benefícios do brócolis para a saúde

Baixa em caloria e rica em fibras: veja 5 benefícios da pipoca para a saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados