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  • 6 receitas com chia, quinoa e linhaça para incluir na dieta
Fibras e vitaminas

6 receitas com chia, quinoa e linhaça para incluir na dieta

Aprenda a preparar pratos deliciosos e aproveite os benefícios dessas sementes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 abr 2024 às 13:54

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 13:54

6 receitas com chia, quinoa e linhaça para incluir na dieta
Elas são importantes aliadas, pois ajudam a manter a saciedade Crédito: Shutterstock
As sementes de chia, quinoa e linhaça contêm altos índices de fibras, vitaminas, minerais e proteínas que auxiliam no funcionamento adequado do organismo. Além disso, durante a dieta, elas são importantes aliadas, pois ajudam a manter a saciedade. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas deliciosas com essas sementes para você inserir no seu dia a dia. Veja!

Tabule de quinoa

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida e resfriada

  • 1 xícara de chá de pepino cortado em cubos

  • 1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

  • 1 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos

  • 1/2 xícara de chá de cebola-roxa picada

  • 1/2 xícara de chá de salsa fresca picada

  • 1/4 de xícara de chá de hortelã fresca picada

  • 2 colheres de sopa de suco de limão

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

  • Sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o tomate, a salsa e a hortelã . Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, o cheiro-verde e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente. Leve à geladeira para descansar por 30 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito com chia

Ingredientes
  • 100 g de farinha de aveia

  • 150 g de aveia em flocos

  • 2 colheres de sopa de sementes de chia

  • 2 colheres de sopa de água

  • 2 colheres de sopa de mel

  • Suco de 1 laranja

  • Óleo de coco para untar

  • Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia em flocos e a farinha de aveia e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque as sementes de chia e a água e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, adicione a mistura à aveia reservada. Por último, junte o mel e o suco de laranja e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, coloque em um recipiente e deixe descansar na geladeira por 1 hora.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um cortador de biscoito, corte a massa em círculos e coloque sobre uma assadeira untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 170ºC por 10 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de banana com quinoa

Ingredientes
  • 3 ovos

  • 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

  • 1 colher de sopa de óleo de coco

  • 2 xícaras de chá de quinoa em flocos

  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

  • Óleo de coco para untar

  • Farinha de aveia para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, as bananas e bata até obter uma textura homogênea. Adicione a quinoa e o fermento químico e bata por mais 4 minutos. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e polvilhe com farinha de aveia. Despeje a mistura e leve ao forno preaquecido em 180ºC por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Pão de linhaça

Imagem Edicase Brasil
Pão de linhaça é uma das receitas Crédito: spb2015 | Shutterstock
Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de farinha de linhaça

  • 5claras de ovos

  • 2ovos

  • 1/2xícara de chá de água

  • 5 colheres de sopa óleo vegetal

  • 1 colher de sopa fermento químico em pó

  • 1 colher de chá sal

  • Farinha de linhaça para polvilhar

  • Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e as claras e bata obter uma espuma. Adicione o óleo, a água e bata novamente por mais 2 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de linhaça e o fermento químico e mexa bem. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira para bolo inglês com óleo vegetal e polvilhe com farinha de linhaça. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pastel de linhaça recheado com legumes

Ingredientes (massa)
  • 100 g de linhaça marrom

  • 100 ml de água

  • Farinha de aveia para enfarinhar

  • Óleo de coco para untar
Ingredientes (recheio)
  • 50 g de brócolis picado

  • 50 g de cenoura descascada e picada

  • 20 g de uva-passa

  • 1 cebola descascada e picada

  • 1 dente de alho descascado e amassado

  • Sal, cheiro-verde picado, azeite e água a gosto

Modo de preparo

Massa: em um liquidificador, coloque a linhaça e bata até obter uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola e deixe descansar por 20 minutos. Reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Acrescente os legumes e a uva-passa e refogue por 3 minutos. Tempere com sal, cheiro-verde e misture bem. Reserve.
Montagem: enfarinhe uma superfície lisa com farinha de aveia e, com a ajuda de um rolo, abra a massa . Com o auxílio de uma faca, corte a massa em quadrados e coloque o recheio no centro. Feche dobrando a massa ao meio, prense as laterais com um garfo e umedeça com água para não abrir. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco, coloque os pasteis e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pudim de chia com leite de coco e manga

Ingredientes
  • 3 colheres de sopa de sementes de chia

  • 1 xícara de chá de leite de coco

  • 1 colher de chá de extrato de baunilha

  • 1 colher de chá de mel

  • 1 manga cortada em cubos

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as sementes de chia, o leite de coco, o extrato de baunilha e o mel. Cubra a tigela e leve à geladeira por pelo menos 2 horas ou durante a noite para firmar. Adicione os cubos de manga por cima do pudim. Sirva em seguida.

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